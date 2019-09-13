Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Наконец-то можно сосредоточиться на решении конкретных задач. Звезды всю неделю раскручивают маховик нашей предприимчивости и активности. Масштабные планы и головокружительные идеи не дают покоя, но сейчас не время, чтобы вкладываться в новые темы. Лучше доведите до ума начатое ранее.



По словам астролога Юлии Урусэль, сейчас наступает отличный период для решения финансовых вопросов, обращения в налоговую, решения вопросов по страхованию, обращения к руководству, в общественные организации и государственные структуры. Главное астрособытие недели – выход Сатурна из длительного ретро-движения. Обратный ход начался еще 30 апреля и завершится только 18 сентября. Наиболее ощутимым это станет для предпринимателей, бизнес-структур, строительной индустрии, госучреждений и сферы недвижимости. Дела, которые ранее застопорились в период с апреля по июль "разморозятся" и начнут медленно набирать обороты.



Очень важный момент, на которой астролог обращает внимание – это здоровье. "Планета Сатурн в нашем теле отвечает за зубы, позвоночник, коленные суставы и кожу. И так как она всю наступающую неделю замрет в своем движении, то это может обострить и поднять тему срочного лечения органов, за которые она отвечает. И именно тема зубов может выйти в топ", – поясняет Юлия Урусэль.

Овен

У Овнов неделя начнется очень удачно. Возможны деловые поездки, приятные новости, а у кого-то и повышение в должности. Даже если и возникнут какие-либо сложности, то они быстро будут преодолены. С середины недели будьте более осмотрительными. Возможно потребуется нетрадиционный подход к поставленным задачам. Избегайте легкомысленности и авантюризма. Будьте организованными и двигайтесь точно к поставленным целям.

Выходные проведите с любимыми и друзьями. Для одиноких Овнов возможно новое романтическое знакомство.

Телец

Тельцы на наступающей неделе испытают творческий подъем во всех сферах жизни. Подходите к любому делу с любовью и заботой – тогда все сложится великолепно. Вторая половина недели хороша для заключения договоров, новых проектов и перемен на работе. Вы можете рассчитывать на справедливое и доброжелательное отношение к себе. Действуйте открыто и честно, любая попытка схитрить обернется против вас.

Заканчивать неделю стоит не торопясь, проявляя терпение. Принимая решения берите тайм-аут, чтобы было время все тщательно обдумать. Этот период благоприятен для наступления беременности.

Близнецы

Для Близнецов наступает время перемен и воплощения новых идей. Вы можете смело начинать проекты, о которых думали в последнее время. Если вы были с кем-то в соре, то сейчас самое время для примирения и разговоров по душам. Будьте честными в отношениях и это позволит пойти навстречу новому. К выходным нужно быть внимательнее с поступающей информацией и при оформлении документов.

Суббота и воскресенье не подходят для поездок, обучения, деловых встреч, приобретения телефонов, бытовой техники и автомобилей.

Рак

У Раков вся неделя направлена на формирование нового и важного этапа в жизни. Вы почувствуете прилив сил, вдохновение и желание начать свое дело или новый проект на работе. Звезды наконец-то подарят шанс, о котором вы давно мечтали, но, помните, что выбор всегда за вами.

Во второй половине недели вы сможете принять важное решение, которое принесет большие перемены в ближайшее время. Главное сейчас – это ваша открытость к окружающим, новым предложениям, сотрудничеству и грядущим перспективам. На выходных отвлекитесь от текущих задач и обратите внимание на близких людей. Им не хватает вашего внимания.

Лев

У Львов в воздухе витают перемены. Будьте на виду, заявляйте о себе, своих идеях и действуйте не взирая на обстоятельства. Быстрые движения принесут вам мгновенные результаты в работе и бизнесе. В личных отношениях пока без изменений.

Вторая половина недели принесет творческий подъем и новые идеи. Сейчас вам под силу решить любую задачку. К концу недели обратите внимание на свое настроение, возможны резкие перепады.

В выходные поездки могут отметиться, а нерешительность может привести к застою в делах. Но, в целом звезды благоволят Львам на этой неделе. Главное - оставайтесь в хорошем настроении и не суетитесь.

Дева

Девы на этой неделе полны надежд и смело планируют свое будущее. Потенциально удачен переход на новую работу, начало нового проекта, переговоры, заключение договоров, а также новый роман. Прислушайтесь к своей интуиции. Она обязательно подскажет, где именно вас поджидают перемены.

С пятницы избегайте скандальных ситуаций с руководством, супругом или бизнес партнерами. От финансовых вложений и серьезных покупок сейчас точно нужно отказаться.

Весы

Яркие и насыщенные события принесет Весам наступающая неделя. Это период налаживания контактов, деловых поездок, сотрудничества, подписания документов, а также решения финансовых вопросов. Ну, и конечно, время идеально подходит для объяснений в чувствах, поиска примирения или для достижения компромисса с окружающими.

К середине недели кому-то из Весов придется сделать важный выбор и заложить фундамент для будущего. Но, если вы не планируете ничего менять и не готовы брать на себя ответственность, то искать виноватых за то, что в вашей жизни ничего не происходит тоже не стоит. Помните, что все в ваших руках!

Скорпион

Скорпионы переполнены энергией и решительно двигаются к поставленной цели. На работе все стабильно. Новые идеи переполняют вас и направляют к активным действиям. В это время ни в коем случае нельзя бездействовать и ждать пока вас заметят и предложат вам счастливый билетик. Только вперед и никакого режима ожидания.

Неделя может завершиться приглашением на дружескую вечеринку или семейное торжество.

Стрелец

У Стрельцов наступающая неделя достаточно напряженная. Избегайте сплетен, стремитесь не проявлять свои амбиции и эгоизм. В деловых отношениях все тщательно проверяйте, так как возможен обман со стороны коллег или людей, которым вы всецело доверяете. Возможно обострение финансовых вопросов.

Во второй половине недели от сильной нагрузки вы почувствуете усталость, есть вероятность снижения иммунитета и, как следствие, болезни.

В личных отношениях Стрельцы тоже отличатся, проявив силу. Не ревнуйте и не принимайте поспешных решений. Все прояснится, но позже.

Козерог

Для Козерогов начало недели выдастся не таким удачным как хотелось бы. Вспыльчивость на ровном месте, неконструктивная критика в ваш адрес и споры могут отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и продуктивности в работе. Совет: отложите все дела на более поздний срок и не ввязывайтесь в конфликты и выяснение отношений. Избегайте сомнительных сделок, так как сейчас высок риск, что вас могут обмануть.

Ближе к середине недели вы сможете отдохнуть и развлечься. К выходным все дела замедлятся. Приходит пора пожинать плоды прошлых решений. Вы войдете в период испытаний.

Водолей

У Водолеев неделя может начаться со скандалов и споров. Но несмотря на сложности в личной жизни сейчас время идти вперед. Будьте решительны, избегайте лени. Вы способны увидеть любую опасность и снизить риски. Прислушивайтесь к советам, вам могут подсказать что-то очень дельное.

В середине недели появится некоторое успокоение. Но вообще не помешает пауза, как в личных отношениях, так и в деловых. К выходным спорные моменты урегулируются.

Рыбы

Рыбы уверены в себе, и всю неделю прибывают в творческом экстазе. Все складывается удачно. Вы терпеливы, на работе все ладится. Берегите эту стабильность и избегайте конфликтов. Скандалы на этой неделе могут быть разрушительны для отношений вплоть до увольнения или развода. Также в будьте внимательны с деньгами – финансовые потери не исключены. Сейчас неуместен любой риск. Прислушивайтесь и доверяйте себе.