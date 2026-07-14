В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка

Лесопарк "Чемпион" в Дзержинском, благоустроенный в 2025 году по программе "Парки в лесу" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стал одной из крупнейших общественных территорий города, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший парк.

«Мы стараемся отвечать на запросы жителей. Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть, где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах», — прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на объект.

Площадь «Чемпиона» превышает 31 гектар. В парке сохранен природный ландшафт, обустроены две детские площадки, зона с тренажерами, площадки для бадминтона и настольного тенниса.

Здесь регулярно тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орбита» и участники «Активного долголетия».

В 2025 году в Дзержинском также благоустроили сквер имени Громцева и площадь Святителя Николая, отремонтировали дворовые территории и детские площадки. В 2026 году работы по ремонту дворов и модернизации детских площадок продолжатся.

В этом году в городе планируют завершить благоустройство лесопарков «Лесная опушка» и «Связь с Волкушей», а также территории мемориала павшим в локальных конфликтах.

Всего в Люберецком округе Подмосковья в 2026 году благоустроят 72 объекта. Шесть из них уже открыты для посетителей.