В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка

Варум жестко наказали в США Тесты Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращениеСбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионыРоскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы

Лента новостей

Вторник 14 июля

18:11Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета 14:17В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка 11:58На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин 11:08Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву 10:20Семенович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов 00:0114 июля – Кузьма и Демьян: вот что категорически нельзя делать в этот день 20:11В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости 17:49Мясников назвал бесполезным любимое блюдо россиян 13:02Проблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом 10:02Раскрыта личность нового ухажера Паулины Андреевой – копия Бондарчука: фото 17:27"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви 15:26"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте 12:18Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 07:32Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье 18:21Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка

В Дзержинском благоустроили лесопарк "Чемпион", в этом году приведут в порядок еще два лесопарка
355

Лесопарк "Чемпион" в Дзержинском, благоустроенный в 2025 году по программе "Парки в лесу" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стал одной из крупнейших общественных территорий города, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший парк.

«Мы стараемся отвечать на запросы жителей. Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть, где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах», — прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на объект.

Площадь «Чемпиона» превышает 31 гектар. В парке сохранен природный ландшафт, обустроены две детские площадки, зона с тренажерами, площадки для бадминтона и настольного тенниса.

Здесь регулярно тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орбита» и участники «Активного долголетия».

В 2025 году в Дзержинском также благоустроили сквер имени Громцева и площадь Святителя Николая, отремонтировали дворовые территории и детские площадки. В 2026 году работы по ремонту дворов и модернизации детских площадок продолжатся.

В этом году в городе планируют завершить благоустройство лесопарков «Лесная опушка» и «Связь с Волкушей», а также территории мемориала павшим в локальных конфликтах.

Всего в Люберецком округе Подмосковья в 2026 году благоустроят 72 объекта. Шесть из них уже открыты для посетителей.

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2026, 14:17
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Противник не прекращает попытки атаковать Москву Украинские беспилотники продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, одной из основных целей все также остается Москва.

В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости

В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости
В Московской области с начала года более 1,1 тыс. жителей обратились с запросом перевести одноэтажные многоквартирные дома в статус индивидуального жилищного строительства и выкупить земельные участки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов. «Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за 3% кадастровой стоимости до конца 2027 года.

Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП

Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП
Злоумышленники рассылают в мессенджерах фишинговые ссылки и вредоносное программное обеспечение под видом сообщений о ДТП с участием близких. В отличие от традиционных телефонных звонков с рассказами о мнимых авариях, теперь злоумышленники используют текстовые сообщения в мессенджерах.

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
Это позволит существенно увеличить объемы оказываемой помощи и создать комфортные условия для пациентов. Об обновлении лечебного учреждения в своем официальном канале в мессенджере "Макс" рассказал Сергей Собянин.

Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ

Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников и их педагогов с рекордными результатами Единого государственного экзамена. По сообщению пресс-службы правительства региона, в этом году в Подмосковье почти тысяча 100-балльных результатов.

Выбор читателей

13/07ПндРаскрыта личность нового ухажера Паулины Андреевой – копия Бондарчука: фото 13/07ПндМясников назвал бесполезным любимое блюдо россиян 13/07ПндПроблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом 13/07ПндВ Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости 14/07Втр14 июля – Кузьма и Демьян: вот что категорически нельзя делать в этот день 14/07ВтрСеменович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов