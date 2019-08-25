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Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Раков и Рыб в начале осени ждут судьбоносные знакомства, а Львы и Весы смогут значительно улучшить свое материальное положение. Гороскоп на сентябрь 2019 по просьбе "Дни.ру" составил астролог, нумеролог Олег Персидский.   
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Овен

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В сентябре есть вероятность служебного романа, но он вряд ли будет долгим. Но в целом, в этом месяце вы будете пользоваться популярностью у противоположного пола, что поможет завязать перспективные отношения. Если вы уже в паре, то общение будет особенно гармоничным.

А вот рабочие проблемы поглотят Овнов с первых дней нового месяца. Возможно повышение в должности или в окладе, начало обучения или повышения квалификации.

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что месяц опасен для вас спортивными травмами и заболеваниями, связанные с переутомлением.

Телец

Первый месяц осени будет потворствовать легкомысленным отношениям. У вас будет много возможностей привлечь в свою жизнь романтику, возможен служебный роман.

Основная активность на работе придется на вторую половину месяца. Отношения с сослуживцами и начальством будут складываться наилучшим образом, что поможет продвижению по службе. Здоровье Тельцов также не вызывает опасений. Постарайтесь больше времени уделить спорту.

Близнецы

Первая половина сентября пройдет в кругу семьи и родных. Близнецы будут обустраивать быт и наводить уют в доме. Предстоит посещение различных развлекательных мероприятий, где одинокие представители знака вполне могут познакомиться тем, с кем захочется построить отношения.

Возможно какое-то время вам придется поработать из дома. Вероятны траты на развлечения, особенно если вы начали новые отношения. Гороскоп на сентябрь предупреждает: обращайте внимание на первые симптомы недомогания, чтобы не пропустить ничего важного.

Рак

В сентябре одинокие Раки имеют хорошие шансы встретить свою вторую половинку. У представителей этого знака будут пользоваться повышенным успехом у противоположного пола. У тех представителей знака, которые давно состоят в отношениях, может появится соблазн завести роман на стороне. Если хотите сохранить семью – постарайтесь сопротивляться этому соблазну.

В целом сентябрь обещает стать довольно хлопотным месяцем. Будет много дел, связанных с разъездами и документами, получением новой информации – все нужно будет решать оперативно. Во второй половине месяца семейные дела выйдут на первый план. По данным гороскопа на сентябрь, что касается здоровья, то тут стоит обратить внимание на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Лев

У одиноких Львов есть все шансы найти достаточно обеспеченного партнера или получить дорогостоящий подарок. Представителей этого знака, состоящих в паре, ждет гармония. Во второй половине месяца возможны совместные с семьей поездки.

В начале месяца Львов особенно будет волновать личная выгода, поэтому все действия и контакты будут направлены именно на это. Если у вас свой бизнес, то вы будете активно искать партнеров и заключать выгодные сделки. Если же вы работаете на кого-то, то вполне вероятно, что озадачитесь вопросом дополнительного дохода. Не исключено, что в сентябре вы решите открыть бизнес в партнерстве с кем-то из родственников. В любом случае, в финансовых делах ждет удача. Возможны траты лишь на предметы роскоши.

Согласно сентябрьскому гороскопу, в этом месяце рекомендуется соблюдать умеренность в еде, чтобы не набрать лишний вес.

Дева

Вы будете оптимистичны и общительны в сентябре, что поможет с легкостью завязывать знакомства. В семейных отношениях постарайтесь быть менее эгоистичными, чтобы избежать проблем.

Вероятно, что сентябрь будет несколько нервным месяцем для представителей вашего знака, но, в любом случае, вы сможете оперативно находить нужные решения. Во второй половине месяца вы сможете успешно реализовать новые идеи или открыть собственный бизнес. Сейчас хорошее время для получения дополнительного образования. Во второй половине месяца есть шанс получить хорошую прибыль от прошлых проектов и заложить прочную базу для будущих.

В сентябре благоприятны будут занятия активными видами спорта. Также сейчас вы сможете легко перейти к здоровому образу жизни, правильному питанию и отказаться от вредных привычек. Гороскоп на сентябрь рекомендует обратить внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата.

Весы

Тяга к уединению может стать поводом для разногласий у тех Весов, кто состоит в отношениях. Но к середине месяца все должно наладиться, при условии, что вы постараетесь не слишком дистанцироваться от партнера.

В первую половину сентября Весы будут неохотно втягиваться в рабочий процесс. Вам будет больше по душе уединение и духовная работа над собой. Во второй половине вы почувствуете прилив энергии для активной работы, реализации новых проектов и планов. Сейчас будет хорошо задуматься о смене работы или озадачиться созданием собственного бизнеса. Возможностей для улучшения своего материального положения у Весов будет предостаточно. Гороскоп на сентябрь предостерегает: возможно обострение хронических заболеваний.

Скорпион

Первая половина месяца будет очень удачной как для улучшения существующих отношений, так и для завязывания новых. Однако, если вы закрутите роман во второй половине месяца, то очень вероятно, что будете питать много иллюзий на счет этого партнера.

В первую половину месяца лучше всего попытаться установить прочные связи и завести новые знакомства, которые упрочат ваше положение в будущем. Также звезды обещают улучшение материального положения. Вторая часть сентября может оказаться довольно "пустой" в деловом плане, поэтому на этот период можно смело запланировать отпуск. Занимайтесь спортом – в этом месяце вы сможете очень быстро добиться результатов.

Стрелец

Чтобы избежать конфликтов, семейным Стрельцам рекомендуется меньше оказывать давления на домочадцев. Если вы давно откладывали какое-то дело или проект, то сейчас самое время начать претворять задуманное жизнь. Вам может оказать поддержку человек выше вас по рангу. Будет много новой информации, поездок, контактов и переговоров важных для работы. В целом, сентябрь – удачный месяц в карьерном плане, возможно, что работа будет для вас на первом месте.

Согласно гороскопу на сентябрь, в этом месяце у вас возможны недомогания по психологическим причинам: недуги отступят, когда вы приведете свое душевное состояние в равновесие.

Козерог

Личная жизнь у одиноких Козерогов будет достаточно бурной и насыщенной. Любые коммуникации будут даваться легко и непринужденно. Используйте это время, чтобы расширить круг своих контактов и укрепить положение на работе. В сентябре будут все шансы, чтобы претворить свои проекты в жизнь. Наступает хорошее время для отдыха. Желательно ограничить интенсивные физические нагрузки из-за вероятности травм.

Водолей

Если у вас запланировал отпуск на сентябрь, не исключен яркий курортный роман. Если вы состоите в отношениях, то гармонию в них может разрушить ревность с вашей стороны. Представителям вашего знака рекомендуется быть чуть менее рациональными и больше прислушиваться к внутреннему голосу.

Возможно, в сентябре вы поймете, что вам не хватает знаний. Отличным решением будет пойти на курсы повышения квалификации. Гороскоп на сентябрь говорит о том, что этот месяц обещает быть насыщенным общением с партнерами и коллегами. Финансовое положение должно улучшиться, но постарайтесь не залезать в долги или отложить крупные покупки. Обратите внимание на лишний вес и будьте внимательны к состоянию желудочно-кишечного тракта.

Рыбы

В сентябре Рыбы будут заняты домашними делами и хлопотами, что может повлечь дополнительные траты. Семейных представителей знака ждет полное взаимопонимание с домочадцами. А у одиноких Рыб есть все шансы встретить свою вторую половинку и построить долгие отношения.

Начало сентября принесет успешное разрешение проблем и заключение сделок. Во второй половине месяца на работе может сложиться неприятная ситуация по вине коллег или партнеров, что заставит вас пересмотреть свое отношение к ним и поискать замену. Есть опасность переутомления, постарайтесь больше отдыхать.

Автор: 25 августа 2019, 20:04

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