Гороскоп на август

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Среда 31 июля
Лента новостей
04:16
Вопила и отбивалась: влюбленные из шоу "Дом-2" подрались после теста на беременность
02:26
Получат миллионы: пенсионеры станут богаче в августе
00:07
Аварии и куча штрафов: проверка элитного авто Волочковой вскрыла шокирующие данные
21:52
Вскрылись пикантные подробности жизни зарезанной в Москве модели
21:50
В Самаре страшный пожар охватил 8 зданий
21:34
В Омске 10-летний ребенок провалился в яму с кипятком
21:10
Стало известно о десятках умерших на отдыхе в Анталье россиян
20:13
Разгромивший машину Земфиры поклонник объяснил свой поступок
20:07
"Давай нарушим!" – Газманов подверг себя и жену смертельной опасности (видео)
19:43
Помощь в общественных приемных "ЕР" в 2019 году получили 1,5 млн человек
19:36
Опрокинулся в кювет: в Башкирии из-за пьяного водителя погиб человек
19:13
Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля
18:51
Заговорившийся Галкин нелепо оправдался после травли
18:46
Из-за молодой пассии: нуждающийся Петросян пошутил о мужском бессилии
18:03
"Как порнозвезда": Крид отчитал Бузову за непристойности с футболистом
17:56
"Невозможно сдержать слезы": Савичева откровенно о тяжелой утрате
17:26
"Сексуальна, настоящий огонь": Иракли показал откровенные снимки со звездой 90-х
16:56
"Выселяют из квартиры": Тимати рассказал о мольбах рэпера L'One
16:52
"Послал людей на убой": Клинцевич о вине Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР
16:47
Под Нижним Новгородом нашли замурованный в стену церкви труп
16:20
Максакова в прозрачном наряде сверкнула прелестями
16:14
Цымбалюк-Романовская с потрохами сдала Джигарханяна
16:04
"Профукал миллионы": вскрылся позорный провал халявщика Лукашенко
15:44
Брежнева показала красавицу-дочь в постели
15:26
Горюющий из-за смерти близкого Солнцев остался без квартиры
15:26
Людей эвакуировали: под Москвой пассажир пригрозил взорвать электричку
15:16
Страстный музыкант прилюдно возбудил Лолиту (видео)
15:02
Знаменитый художник умер на 89-м году жизни
14:55
Пикантные фото обманувшей всех модели
14:53
Отдыхающего на пляже с пивом Зеленского прилюдно отлупили
14:25
Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского
14:22
Родители встретили избранника Арнтгольц
14:20
В Удмуртии водитель сбил маленького ребенка
14:04
Россияне массово гибнут в Турции
13:44
Володин: Участь лидеров "оранжевых революций" предрешена
13:43
"Он безжалостен!": перепуганная Нюша взвыла от отчаяния
13:32
В Подмосковье в ДТП со скутером погибли два человека
13:18
"Билет в один конец": Волочкова накупила трусов и уехала из России
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года
13:06
Высоцкая покорила стильным фото в тапках
12:54
Под Петербургом мужчина в медицинской маске обстрелял пенсионера
12:30
Изможденная Бузова перестала есть
12:23
Раскрывшую рот Лопыреву убрали с Первого канала
12:14
Стали известны самые опасные породы собак
12:07
Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление
12:00
"Ракурс не тот": блеснувшая ягодицами Седокова возмутила народ
11:17
Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
11:13
В Москве срочно эвакуировали ТЦ "Авиапарк"
11:12
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
11:02
Модель без сосков призналась в наглой лжи
11:02
19 погибших: крушение самолета попало на видео
10:45
Всплыли данные о связи Канделаки с известным футболистом
10:44
Финалист "Голоса" выступит на детском "Евровидении-2019"
10:39
"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex рассказала об однополой любви
10:31
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)
10:03
Рапунцель из шоу "Дом-2" избила мать
10:01
Осталось три года: Украине предрекли крах
09:33
Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна
09:31
В России выросло число бедных
09:14
Сбежавшего Крида назвали "минусом" компании Тимати
08:58
Кокорин восхитился пельменями в колонии
08:45
У Миланы Тюльпановой роман с 19-летним спортсменом
08:35
Известный российский дирижер скончался на 71-м году жизни
08:24
Раскрыты детали жуткого убийства найденной в чемодане блогерши
08:14
В Киеве придумали новый способ вернуть Крым
08:03
"Полный идиотизм": Зеленскому влепили оплеуху за неоправданные надежды украинцев
06:27
Байкалу грозит новая опасность
06:20
"Не может себя контролировать": шокирующее заявление о состоянии Лукашенко
04:22
"Последние мозги вышибет": избиение участником "Дома-2" возлюбленной попало на видео
02:22
"На себя не похожа": изменившуюся певицу Нюшу перестали узнавать
00:14
Мечтающей о втором ребенке Маркл запретили рожать
22:36
Конечность отсутствует: с ногой Семенович произошло нечто странное
22:20
Почти в 50 регионах России введен противопожарный режим
21:52
Неполноценный: Зеленскому вынесли неутешительный вердикт
21:50
Порошенко сбежал из Украины с семьей
21:18
"Каждый день праздник": Сосо Павлиашвили рассказал о личной жизни
20:50
Лже-сотрудник банка обманул пенсионерку в Ижевске
20:46
Сябитова облизала бывшего мужа Собчак
20:42
В Японии более 400 человек попали в больницу из-за жары
20:10
Забили насмерть: Борисов обнародовал детали жуткой смерти двухлетней девочки
19:54
Стали известны подробности убийства найденной в чемодане блогерши
19:36
В Киеве опять треснул "мост Кличко"
19:26
"Наташа вышла на охоту": вскрылась переписка певицы Глюкозы с молодым незнакомцем
18:44
"Напоминает сосиску": Собчак распекли за неудачное фото в купальнике
18:24
В Башкирии 19-летний водитель устроил смертельное ДТП
18:12
"Хочешь, чтобы я встал на колени?": пожилой актер накричал на правильного Корчевникова
18:01
Елизавета II потерпела досадное поражение
17:24
Пользователи Сети вывели из себя скандалиста Лукашенко
17:16
Известный артист спелся со звездой "Дома-2" (видео)
17:14
Пропавшую без вести многодетную мать встретили у Малахова
16:38
В семью Фриске пришла новая беда
16:00
"С батей на даче": сын выставил напоказ плешь Боярского
15:45
Знаменитости накинулись на исхудавшего Игоря Крутого
15:23
Беркова в подробностях рассказала о неожиданном развратном сексе
15:08
Униженного неудачника Порошенко ударили по самому больному
14:59
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о новом женихе
14:57
Кудрявцева оставила следы на интимном месте Лазарева
14:46
Киев объявил о крахе украинской "оборонки"
14:40
На известного футболиста напали в ночном клубе
14:29
Под Москвой поймали продававших поддельные монеты мошенников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
Какой позор: хвастливого Лукашенко поймали на чудовищной лжи
Хлебникова резко похорошела после слухов об алкоголизме
Киев объявил о крахе украинской "оборонки"
Тело обезображено: знаменитую модель зверски убили в Москве
"Я твой раб": бывший муж обратился к Порошиной
Гороскоп

Гороскоп на август

Фото: Дни.ру
Гороскоп на август 2019 по просьбе "Дни.ру" составил астролог, нумеролог Олег Персидский.  
прочитано 160 раз

Овен

В августе у Овнов будет кипеть культурная жизнь. Вы будете с удовольствием ходить на выставки, в кино, посещать различные развлекательные мероприятия. Сейчас хороший период для отпуска, так как работа для вас будет на втором месте. Одиноким представителям знака август принесет много романтических встреч.

В бизнесе Овнов может потянуть на авантюры, но вероятность положительного результата не очень велика. В этом месяце особенно успешной станет интеллектуальная работа. Тяга к развлечениям может опустошить ваш кошелек. Рекомендуется обратить внимание на здоровье зубов.

Телец

Месяц обещает быть гармоничным для Тельцов. Вы будете с удовольствием проводить время с семьей. Часть работы может выполняться вами из дома. Вероятны разъезды как по бизнесу, так и по семейным делам. Также возможна смена места жительства. В августе Тельцы могут ждать материальную поддержку от покровителей. Возможны траты на благоустройство дома. Состояние здоровья не внушает опасений.

Близнецы

Близнецов ждет много поездок, как с семьей, так и по рабочим вопросам. Вам предстоят новые знакомства, вполне реально найти достойных претендентов на прочную романтическую связь. На работе ожидается большой поток информации, переговоры с партнерами и множество документов.

В последний месяц лета вероятны проявления аллергических реакций.

Рак

В личной жизни Раков наступит улучшение. И в первую очередь из-за того, что поменяется ваше отношение к ней. У одиноких представителей знака ожидается скорее легкий флирт, чем серьезные отношения.

В августе повысится мыслительная активность, из-за чего рабочая рутина может начать напрягать. Некоторые представители знака захотят сменить работу. Сейчас хорошее время для открытия собственного бизнеса, получения дополнительного заработка и начала учебы. Появится много новых контактов.

В плане здоровья возможны обострения хронических заболеваний, поэтому не стоит пренебрегать профилактикой и здоровым образом жизни.

Лев

Львы обратят больше внимания на свою внешность, что потребует увеличения расходов. Вам будет по душе легкий флирт. Если вы состоите в отношениях, то держите себя в руках, не стоит провоцировать вторую половинку на ревность.

Интуиция Львов поможет разобраться им в любой, даже самой запутанной ситуации. В августе вы можете стать более скрытными и сдержанными в проявлении своих чувств, так что это не самое лучшее время для установления новых контактов.

У представителей вашего знака могут быть проблемы с лишним весом или пищеварением.

Дева

В августе свободным Девам захочется больше времени проводить в одиночестве, поэтому и романтические отношения будут завязываться довольно трудно. У семейных представителей знака возможны ссоры и конфликты в семье. А если еще так совпадет, что и у второй половинки будет эмоционально сложный период, конфликты грозят привести к разрыву. Скорее всего, вы пожалеете об этом. Поэтому стоит набраться терпения и переждать  момент.

В августе Девы будут особенно нуждаться в поддержке близких и друзей. Сейчас подходящее время для открытия своего бизнеса или нового направления: вы сможете четко сформулировать идею и найти спонсоров. Следует обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Весы

Постарайтесь уделять время не только работе, но и домочадцам, иначе могут возникнуть конфликты на почве недопонимания. 

В августе вас посетит множество интересных идей, которые вполне можно претворить в жизнь и даже найти спонсоров для этого. Если свое дело уже налажено, то вы четко поймете, что именно нужно делать для его развития. В этом месяце, скорее всего, работа будет стоять на первом месте.

Внимание: есть риск заболеть, поэтому не стоит игнорировать тревожные симптомы, чтобы не пропустить что-то серьезное.

Скорпион

Существует вероятность проблем с родными из-за вашей сильной погруженности в работу, постарайтесь не допустить этого. Если вы только начали отношения, это даже может стать причиной разрыва.

В августе ум Скорпионов будет настроен на рабочий лад, вы будете четко понимать возникающие проблемы и быстро находить пути их преодоления. Вас ждет много контактов и новых знакомств, возможны также разъезды и командировки. Если вы получите неожиданное предложение о смене работы, то лучше на него согласится, переход обещает стать удачным.

В августе физическому здоровью Скорпионов ничего не угрожает, но есть опасность психологических перегрузок.

Стрелец

Август у Стрельцов – хорошее время для путешествий с семьей. Если вы еще в поисках своей половинки, то все равно следует отправиться в отпуск, где очень вероятны отношения с иностранцами, которые могут быть вполне многообещающими.

Есть вероятность зарубежных поездок и контактов с иностранцами по работе или учебе. Также возможно поступление денег из-за границы. Что касается здоровья, то Стрельцам следует обратить внимание проблемы позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

Козерог

У одиноких представителей знака будет выбор, с кем начать отношения в августе, и вы можете обратить внимание на материальную составляющую этого выбора. Семейных представителей знака ждет гармония в отношениях, сейчас особенно хорошее время для совместного отпуска.

В августе у Козерогов появится интерес к каким-то тайным знаниям и эзотерическим наукам. У вас усилится интуиция, которой следует доверять и в плане финансов. Возможно вы захотите поменять сферу деятельности. В целом финансовое положение улучшится не без поддержки партнеров.

В этом месяце стоит опасаться травм.

Водолей

В любовных отношениях Водолеи будут более решительны, что поможет вам сделать шаг для перехода на новый уровень. В августе представители этого знака будут более внимательны и общительны, что благоприятным образом скажется на отношениях с партнером. Вы будете легче идти на контакт и стремиться к новым знакомствам, чем когда-либо. Сейчас благоприятно выступать на конференциях, проводить переговоры и заключать сделки. В финансовом плане может появиться необходимость залезть в свои накопления.

Обратите особое внимание на проблемы с кожей и желудком.

Рыбы

Повышенная активность на работе может негативным образом сказаться на отношениях в семье. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не произошло серьезного конфликта. Вероятен служебный роман.

В последний месяц лета Рыбам рекомендуется сосредоточиться на работе. Вас ждет много делового общения, звонков, переговоров и писем, вероятны командировки. Сейчас хорошее время для повышения квалификации. Также сейчас возможно продвижение по службе или смена работодателя. Есть шанс увеличить свой доход.

Переутомление и стрессы могут привести к проблемам со здоровьем, поэтому постарайтесь не перенапрягаться. Особое внимание обратите на систему пищеварения.

31 июля 2019, 04:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Профукал миллионы": вскрылся позорный провал халявщика Лукашенко
Отдыхающего на пляже с пивом Зеленского прилюдно отлупили
Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского
Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Целующая молодого любовника Лорак продемонстрировала неприличный жест
"Прямо Волочкова": Собчак показала замысловатую позу на столе
"Фу, противно": расхваливший себя в сексе Алибасов вызвал оторопь
"Давай нарушим!" – Газманов подверг себя и жену смертельной опасности (видео)

Проишествия

Вскрылись пикантные подробности жизни зарезанной в Москве модели
Тело обезображено: знаменитую модель зверски убили в Москве
Шокирующие детали убийства на детской площадке под Москвой
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Всплыли данные о связи Канделаки с известным футболистом

Спортсмен разоткровенничался
Шоу-бизнес

Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна

Появились данные о расставании супругов
Шоу-бизнес

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Ранее бизнесмен незаконно покинул страну
Шоу-бизнес

"Сексуальна, настоящий огонь": Иракли показал откровенные снимки со звездой 90-х

Музыкант представил поклонникам новый хит

Гороскоп

Гороскоп на август
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского

Фоторепортажи

Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики
Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника
Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

Спорт

Медведева показала своего бойфренда
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru