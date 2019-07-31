Гороскоп на август

Овен
В августе у Овнов будет кипеть культурная жизнь. Вы будете с удовольствием ходить на выставки, в кино, посещать различные развлекательные мероприятия. Сейчас хороший период для отпуска, так как работа для вас будет на втором месте. Одиноким представителям знака август принесет много романтических встреч.
В бизнесе Овнов может потянуть на авантюры, но вероятность положительного результата не очень велика. В этом месяце особенно успешной станет интеллектуальная работа. Тяга к развлечениям может опустошить ваш кошелек. Рекомендуется обратить внимание на здоровье зубов.
Телец
Месяц обещает быть гармоничным для Тельцов. Вы будете с удовольствием проводить время с семьей. Часть работы может выполняться вами из дома. Вероятны разъезды как по бизнесу, так и по семейным делам. Также возможна смена места жительства. В августе Тельцы могут ждать материальную поддержку от покровителей. Возможны траты на благоустройство дома. Состояние здоровья не внушает опасений.
Близнецы
Близнецов ждет много поездок, как с семьей, так и по рабочим вопросам. Вам предстоят новые знакомства, вполне реально найти достойных претендентов на прочную романтическую связь. На работе ожидается большой поток информации, переговоры с партнерами и множество документов.
В последний месяц лета вероятны проявления аллергических реакций.
Рак
В личной жизни Раков наступит улучшение. И в первую очередь из-за того, что поменяется ваше отношение к ней. У одиноких представителей знака ожидается скорее легкий флирт, чем серьезные отношения.
В августе повысится мыслительная активность, из-за чего рабочая рутина может начать напрягать. Некоторые представители знака захотят сменить работу. Сейчас хорошее время для открытия собственного бизнеса, получения дополнительного заработка и начала учебы. Появится много новых контактов.
В плане здоровья возможны обострения хронических заболеваний, поэтому не стоит пренебрегать профилактикой и здоровым образом жизни.
Лев
Львы обратят больше внимания на свою внешность, что потребует увеличения расходов. Вам будет по душе легкий флирт. Если вы состоите в отношениях, то держите себя в руках, не стоит провоцировать вторую половинку на ревность.
Интуиция Львов поможет разобраться им в любой, даже самой запутанной ситуации. В августе вы можете стать более скрытными и сдержанными в проявлении своих чувств, так что это не самое лучшее время для установления новых контактов.
У представителей вашего знака могут быть проблемы с лишним весом или пищеварением.
Дева
В августе свободным Девам захочется больше времени проводить в одиночестве, поэтому и романтические отношения будут завязываться довольно трудно. У семейных представителей знака возможны ссоры и конфликты в семье. А если еще так совпадет, что и у второй половинки будет эмоционально сложный период, конфликты грозят привести к разрыву. Скорее всего, вы пожалеете об этом. Поэтому стоит набраться терпения и переждать момент.
В августе Девы будут особенно нуждаться в поддержке близких и друзей. Сейчас подходящее время для открытия своего бизнеса или нового направления: вы сможете четко сформулировать идею и найти спонсоров. Следует обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Весы
Постарайтесь уделять время не только работе, но и домочадцам, иначе могут возникнуть конфликты на почве недопонимания.
В августе вас посетит множество интересных идей, которые вполне можно претворить в жизнь и даже найти спонсоров для этого. Если свое дело уже налажено, то вы четко поймете, что именно нужно делать для его развития. В этом месяце, скорее всего, работа будет стоять на первом месте.
Внимание: есть риск заболеть, поэтому не стоит игнорировать тревожные симптомы, чтобы не пропустить что-то серьезное.
Скорпион
Существует вероятность проблем с родными из-за вашей сильной погруженности в работу, постарайтесь не допустить этого. Если вы только начали отношения, это даже может стать причиной разрыва.
В августе ум Скорпионов будет настроен на рабочий лад, вы будете четко понимать возникающие проблемы и быстро находить пути их преодоления. Вас ждет много контактов и новых знакомств, возможны также разъезды и командировки. Если вы получите неожиданное предложение о смене работы, то лучше на него согласится, переход обещает стать удачным.
В августе физическому здоровью Скорпионов ничего не угрожает, но есть опасность психологических перегрузок.
Стрелец
Август у Стрельцов – хорошее время для путешествий с семьей. Если вы еще в поисках своей половинки, то все равно следует отправиться в отпуск, где очень вероятны отношения с иностранцами, которые могут быть вполне многообещающими.
Есть вероятность зарубежных поездок и контактов с иностранцами по работе или учебе. Также возможно поступление денег из-за границы. Что касается здоровья, то Стрельцам следует обратить внимание проблемы позвоночника и опорно-двигательного аппарата.
Козерог
У одиноких представителей знака будет выбор, с кем начать отношения в августе, и вы можете обратить внимание на материальную составляющую этого выбора. Семейных представителей знака ждет гармония в отношениях, сейчас особенно хорошее время для совместного отпуска.
В августе у Козерогов появится интерес к каким-то тайным знаниям и эзотерическим наукам. У вас усилится интуиция, которой следует доверять и в плане финансов. Возможно вы захотите поменять сферу деятельности. В целом финансовое положение улучшится не без поддержки партнеров.
В этом месяце стоит опасаться травм.
Водолей
В любовных отношениях Водолеи будут более решительны, что поможет вам сделать шаг для перехода на новый уровень. В августе представители этого знака будут более внимательны и общительны, что благоприятным образом скажется на отношениях с партнером. Вы будете легче идти на контакт и стремиться к новым знакомствам, чем когда-либо. Сейчас благоприятно выступать на конференциях, проводить переговоры и заключать сделки. В финансовом плане может появиться необходимость залезть в свои накопления.
Обратите особое внимание на проблемы с кожей и желудком.
Рыбы
Повышенная активность на работе может негативным образом сказаться на отношениях в семье. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не произошло серьезного конфликта. Вероятен служебный роман.
В последний месяц лета Рыбам рекомендуется сосредоточиться на работе. Вас ждет много делового общения, звонков, переговоров и писем, вероятны командировки. Сейчас хорошее время для повышения квалификации. Также сейчас возможно продвижение по службе или смена работодателя. Есть шанс увеличить свой доход.
Переутомление и стрессы могут привести к проблемам со здоровьем, поэтому постарайтесь не перенапрягаться. Особое внимание обратите на систему пищеварения.
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