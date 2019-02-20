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Гороскоп

В смерти отказавшегося от вредных привычек Децла нашли мистический след

Децл. Фото: www.globallookpress.com
Смерть рэпера Децла до сих пор оставляет множество вопросов. Что на самом деле повлияло на уход артиста в столь молодом возрасте – "Дни.ру" узнали у эксперта.
прочитано 108 раз

 "Многие считают, что Децл употреблял наркотики и алкоголь. Однако я вижу, что дело обстояло совсем иначе. "Нездоровые" увлечения давно остались в прошлом, и последние годы Толмацкий жил совсем по другим правилам. Никаких пагубных привычек у него не было. Наоборот, ратовал за чистоту мысли и души, увлекался философскими течениями. Все, что с ним произошло, носит и некую мистическую составляющую", – уверена ясновидящая Марианна Абравитова

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Речь идет об интервью, в котором он говорил, что хочет в 35 лет уйти инсценировать свою смерть. "Посмотрите как все произошло! Цифра 35 отыграла свою роль и сейчас он находится там, где он хотел быть. Можно сказать, он запланировал себе такую жизнь!" – восклицает таролог.

Остановка сердца тоже была неспроста. В таком стрессе он жил долгие годы. "И, обратите внимание – все, кто в раннем возрасте имеет успех, живут, как правило, мало. Это не правильно с точки зрения мироздания. Просто выброс энергии идет в столь раннем возрасте, когда человек к этому совершенно не готов. И звездная болезнь и конфликт с отцом – все это принесло свои плоды. Но наша физическая жизнь  – это не тупик, мы отыгрываем сценарий на этой площадке и переходим на следующую. Все мы продолжаем жить дальше, только немного по-другому. И пока мы тут, тяжело это понять.

20 февраля 2019, 02:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

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