Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, был одним из первых исполнителей, открывших российской аудитории хип-хоп. Биография Децла начинает отсчет с 22 июля 1983 года.

Будущая звезда рэпа родилась в Москве в семье известного продюсера Александра Толмацкого, который обеспечил место на музыкальном Олимпе певцу Олегу Газманову и группе "Комбинация", и его жены Ирины. Кирилл рос в обеспеченной семье, получал образование в Швейцарии.

Биография Децла как артиста началась со знакомства с негласным лидером хип-хоп сцены того времени Владом Валовым из "Bad B. Альянса". Первым клипом, в котором снялся Толмацкий-младший, стало видео на композицию в исполнении Лигалайза "Пачка сигарет". После Кирилл при поддержке отца создал музыкальный ролик на песню "Слезы", которую сам и исполнил.

Широкая известность пришла к молодому рэперу уже в 17 лет. Новый этап в биографии Децла наступил после выхода в свет в 2000 году его первой пластинки "Кто ты?". Согласно имеющимся данным дебютный альбом юного артиста разошелся тиражом более одного миллиона копий. Клипы на композиции с этого сборника долгое время находились в горячей ротации на радио и телевидении.

Уже в 2001-м Толмацкий-младший выпустил второй альбом "Уличный Боец". Пластинка была очень тепло встречена публикой. Особо слушателям полюбилась композиция "Письмо", записанная дуэтом с Мариной "Марусей" Симановской. Трек завоевал множество музыкальных премий.

Через несколько лет после грандиозного взлета отношения Кирилла и его отца испортились. Александр Толмацкий ушел из семьи и женился на молодой танцовщице, которая была почти ровесницей Децлу. Молодой рэпер воспринял развод родителей болезненно, он считал, что отец предал его.

Толмацкий-младший отказался от сотрудничества с родителем и занялся собственным проектом. Он решил взять себе новый творческий псевдоним - Le Truk. Под этим именем в 2004 году вышел альбом "aka Le Truk", символизировавший новое начало в биографии Децла. Отметим, что в дальнейшем артисту так и не удалось вернуться на тот уровень популярности, который был у него в нулевых.

Добавим, что музыкант был женат на экс-модели Юлии Толмацкой. В 2005 году супруга подарила Кириллу сына Антония.

О смерти Толмацкого-младшего стало известно 3 февраля 2019 года. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце.