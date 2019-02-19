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Отец влип в передрягу с миллионами после смерти Децла

Децл. Фото: www.globallookpress.com
Сын известного хип-хоп исполнителя заявил, что журналист Роман Супер хочет нажиться на памяти умершего музыканта и намеренно обратился за помощью к Александру Толмацкому для съемок новой картины. Гневный пост появился на странице наследника Децла в Instagram.
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Антоний рассказал, что журналист Роман Супер просит всех неравнодушных пожертвовать деньги на съемки картины о жизни и творчестве музыканта. По словам подростка, репортер снял только одно прижизненное интервью с Децлом, которым сам артист остался недоволен. Более того, Супер попросил разрешение на съемку только у отца музыканта – продюсера Александра Толмацкого, с которым, как известно, исполнитель не общался на протяжении 15 лет.

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"Этот аферист считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моем отце. Он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с мои отцом интервью (которым мой папа, кстати, был недоволен). А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает. Просто знайте, что он аферист и правами на эту съемку не обладает", – написал в своем микроблоге Антоний. В конце он попросил подписчиков сделать репост этой записи.

Автор Telegram-канала "Только никому" уверен, что в семье умершего артиста назревает большой скандал. По его мнению, "Александр Толмацкий рискует повторить печальную историю – уже с внуком". "Тони напомнил журналисту, что интервью, которым тот кичится, Кириллу не понравилось, а дед не имел права ничего такого поддерживать", – отметил журналист.

Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля 2019 года от сердечного приступа. Артист внезапно почувствовал себя плохо после выступления в кафе Ижевске. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь музыканта. О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец на своей странице в Facebook.

Автор: Полина Крылова19 февраля 2019, 10:45
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