"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе

31 декабря артисту Николаю Цискаридзе исполняется 46 лет. В день рождения артиста балета вскрылись сенсационные подробности его личной жизни.

"Николай Цискаридзе великий человек. О нем будут знать везде и всюду. Помимо того, что он уже обладает невероятной славой, впереди его ждет большая карьера. И следующий год станет для нег знаковым, – поведала ведунья Саона. – Я вижу много поездок по миру и выгодные предложения по работе за границей. Так как он очень душевный и теплый человек к нему тянутся люди. Таких людей достаточно мало. Он полностью отдает себя театру, карьере. Николай будет вести младшее поколение за собой".

Правда, по словам ясновидящей, артист несчастен в личном плане. Его часто предавали, поэтому в данный момент он закрыт для других, с ним нет любимого человека рядом. Но ему комфортно жить в одиночестве. Любые отношения требуют внимания к другому человеку, а у Николая нет возможности уделять много времени партнеру.

Такие люди как Николай Цискаридзе не видят счастье в деньгах, для него это не самоцель. "Он полностью отдается карьере и театру, очень этим дорожит. Николай – одинокий человек, который нуждается в любви. Он привык нести добро и любовь людям, а вот в ответ получал недостаточно. Что касается будущего, то своего родного человека он встретит совершенно случайно. Но это произойдет лишь через несколько лет", – сказала Саона.