"Он обязан меня лечить": предполагаемый сын Цискаридзе подает в суд

Эпопея с предполагаемым сыном Николая Цискаридзе продолжается. Теперь молодой человек собирается подать в суд на своего якобы отца.



Николай является известным балеруном, который посвятил всю свою жизнь выступлениям, а по сему у него до сих пор нет ни жены, ни детей. Впрочем, знаменитый танцор утверждал, что если так будет угодно судьбе, то у него появится свой ненаглядный отпрыск. Тем не менее, с 19-летним Тимуром Акперовым из Азербайджана звезда отечественной сцены не желает встречаться. Юноша утверждает, что он является внебрачным сыном Цискаридзе.

Парень рассказывал журналистам, что после его затеи установить родство, родная мать отказалась от него. Женщина не стала мириться с сыном даже после того, как узнала, что юноша серьезно болен. По основной версии, у Тимура проблемы с сердцем, однако сам молодой человек утверждает, что у него обнаружили онкологию. Теперь же он намерен подать в суд на своего якобы отца, чтобы тот оплатил ему лечение.

"Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. Все умеют ******** (заниматься сексом – прим.ред.). И бросать. Пускай задумается над своим поведением. У меня болезнь, а всем по фигу!", – передает слова Акперова издание Teleprogramma.pro.

Также молодой человек уточнил, что его мама, когда ей звонили из больницы, просто бросила трубку. Теперь же Тимуру остается надеяться только на то, что суд примет решение в его пользу. Парень искренне считает, что его предполагаемый отец должен помочь ему в лечении.