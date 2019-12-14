"Пацан сказал – пацан сделал": Цискаридзе принял самое важное решение

Артист балета Николай Цискаридзе стал гостем ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Знаменитый танцовщик рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему закончил сценическую карьеру.

Николай Цискаридзе окончил Московское хореографическое училище в 1992 году. Будущая звезда занималась классическим танцем у известного педагога Петра Антоновича Пестова. После выпускных экзаменов танцовщик был принят в труппу Большого театра.

"Когда нам вручали дипломы по окончании училища, то мой учитель Петр Пестов сказал: "Твое амплуа не подразумевает старости. Не делай глупости, не перетанцовывай. 21 год – самый большой срок. Не смей танцевать больше", – рассказал Николай Цискаридзе в ток-шоу "Судьба человека".

Артист отметил, что первые годы выступлений не предавал значения словам педагога. Между тем на 18-м сезоне на сцене он заметил, что танцевать становится все сложнее. Порох в пороховницах стал заканчиваться.

"Я понял, что еще несколько лет на своих способностях протяну. Вот эта амплитуда данных, она стала тихо умирать. Природа есть природа. Я сказал министру культуры, что уйду. Многие думали, что я шучу. Попросил найти мне работу, но со своими знаниями я отказался ехать на периферию" – отметил экс-солист Большого театра в сегодняшнем выпуске "Судьба человека".

Николай Цискаридзе поведал, что 5 июня 2013 года в последний раз станцевал в спектакле "Жизель". По словам артиста, никто не верил, что его намерения серьезны.

"После выступления сказал гримеру: "Все!" Пацан сказал – пацан сделал. Я сейчас иногда вспоминаю, что я артист. Редко, но выхожу на сцену", – сказал Николай Цискаридзе в эфире ток-шоу "Судьба человека".