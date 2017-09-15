Бледанс снова выйдет замуж

Развод Эвелины Бледанс с Александром Семиным на самом деле является вполне закономерным. Проблемы в их браке начались давно, приблизительно на третьем году их совместной жизни, но ничего из ряда вон выходящего не произошло.

"Дело в том, что они банально не подходят друг другу. В какой-то момент между ними началось и разрасталось взаимное непонимание. Конечно, ребенок тоже сыграл в этом свою роль, так как растратить ребенка с таким диагнозом может быть довольно тяжело морально. Но основная причина развода – это все таки их межличностные отношения", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По мнению таролога, у Александра очень непростой характер. В какие-то моменты он требует к себе особого отношения. Можно сказать, что периодически Эвелине приходилось быть для него одновременно и женой, и матерью.

"Учитывая то, что ребенок у них уже есть и он тоже требует к себе заботы и внимания, причем несколько больше, чем другие дети, то эти отношения стали для Эвелины токсичными. Она всегда была самым крепким звеном в этой семье. Но находиться в ее положении долгое время достаточно трудно, поэтому поводов жалеть Эвелину сейчас нет", – пояснила ясновидящая.

Между тем и сама Эвелина чувствует, что это развод стал для нее своеобразным освобождением, так как эти отношения истощали ее энергетически. Хотя нельзя отрицать, что по началу Александр давал ей нужные эмоции, защиту и любовь. К тому же, Александру хотелось бы иметь еще детей и детей здоровых.

"К сожалению, на данном этапе эти отношения изжили себя и развод – это единственный верный шаг. Сейчас между ними есть определенная напряженность и конфликты, но в долгосрочной перспективе они придут к общему знаменателю и будут поддерживать отношения, близкие к дружеским. К тому же, несмотря на развод, любить сына меньше никто из них не станет. Однако, раздел имущества, который им предстоит, будет достаточно сложным, по этому поводу так же не стоит строить иллюзий", – отметила Абравитова.

При этом ясновидящая считает, что в ближайшем будущем моральное состояние Эвелины с окончанием этих отношений будет только улучшаться и все что произошло для нее – к лучшему. Она человек очень целостный, с высокой мотивацией и огромными возможностями для самореализации. Впереди ей предстоит сделать очень многое как для себя и своей карьеры, так и для своего ребенка и фонда.

"По натуре она человек дающий, в ней неиссякаемый источник добра, которое она несет в мир и которое к ней возвращается. Ее ребенок растет и будет расти невероятно счастливым. Это по большей части ее заслуга. Что касается личной жизни, то ее также ждут перемены и улучшения. Одиночество ей не грозит. Впереди у нее новая судьбоносная встреча и брак", – заключила таролог.