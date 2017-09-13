Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала короткое видео. Актриса обратилась ко всем поклонникам и тем, кто следит за ее жизнью. Она попросила не делать скоропалительных выводов относительно ее развода и заявила, что все будет хорошо. "Верьте в себя и свои силы. В то, что жизнь нам посылает только те испытания, которые мы можем достойно преодолеть", – философски отметила Бледанс.
В подписи к ролику Эвелина высказалась о бывшем муже, продюсере и режиссере Александре Семине. "Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом", – заявила популярная актриса и телеведущая.
Многочисленные фанаты до сих пор не могут прийти в себя после известия о разводе артистки. "Ну как же так! ? Такая семья была, а оказалось все ложь. Очень жаль Семочку. Эвелина, ты очень сильная женщина!", "Жалко.........", "Очень жаль Эвелиночка, вы правда хорошо смотрелись и были хорошей семьёй, но к счастью в этой жизни все Движимо и все Продолжается👍👍👍✌✌✌", "Как часто в жизни бывает: Женщина создаёт мужчину, а он, оперившись, решает, что сам себя сделал, и, как та ворона: "Куда хочу, туда лечу!" Я не знаю, что сказать... Ты сильная(?), никто не догадался(?), все проходит, пройдет и это(?)... Я плАчу...", "Грустно 😔", "Блиииин,как же так !!???? Вы были Хорошей семьей и с вас можно было брать пример! И ребенку нужны мама и папа.....Очень жалььь!!!" – высказались поклонники.
Напомним, о разрыве Эвелины Бледанс и Александра Семина стало известно после съемок передачи Андрея Малахова, куда пришла актриса и откровенно рассказала о разводе. Якобы супруги расстались еще год назад. За это время Семин якобы нашел новую любовь, сильно похудел и теперь готов побороться с бывшей женой за совместно нажитое имущество. И это несмотря на то, что Эвелина и Александр будто бы подписали брачный договор.
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Полиция пока не нашла напавших на артиста злоумышленников
Конфликт между ведущими прокомментировал сценарист шоу "Вечерний Ургант"