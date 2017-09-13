Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление

Настоящей сенсацией стало известие о разводе Эвелины Бледанс. Пока ее бывший муж Александр Семин хранит гробовое молчание, актриса попросила общественность не делать скоропалительных выводов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала короткое видео. Актриса обратилась ко всем поклонникам и тем, кто следит за ее жизнью. Она попросила не делать скоропалительных выводов относительно ее развода и заявила, что все будет хорошо. "Верьте в себя и свои силы. В то, что жизнь нам посылает только те испытания, которые мы можем достойно преодолеть", – философски отметила Бледанс.

В подписи к ролику Эвелина высказалась о бывшем муже, продюсере и режиссере Александре Семине. "Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом", – заявила популярная актриса и телеведущая.

Многочисленные фанаты до сих пор не могут прийти в себя после известия о разводе артистки. "Ну как же так! ? Такая семья была, а оказалось все ложь. Очень жаль Семочку. Эвелина, ты очень сильная женщина!", "Жалко.........", "Очень жаль Эвелиночка, вы правда хорошо смотрелись и были хорошей семьёй, но к счастью в этой жизни все Движимо и все Продолжается👍👍👍✌✌✌", "Как часто в жизни бывает: Женщина создаёт мужчину, а он, оперившись, решает, что сам себя сделал, и, как та ворона: "Куда хочу, туда лечу!" Я не знаю, что сказать... Ты сильная(?), никто не догадался(?), все проходит, пройдет и это(?)... Я плАчу...", "Грустно 😔", "Блиииин,как же так !!???? Вы были Хорошей семьей и с вас можно было брать пример! И ребенку нужны мама и папа.....Очень жалььь!!!" – высказались поклонники.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 12 2017 в 8:36 PDT

Напомним, о разрыве Эвелины Бледанс и Александра Семина стало известно после съемок передачи Андрея Малахова, куда пришла актриса и откровенно рассказала о разводе. Якобы супруги расстались еще год назад. За это время Семин якобы нашел новую любовь, сильно похудел и теперь готов побороться с бывшей женой за совместно нажитое имущество. И это несмотря на то, что Эвелина и Александр будто бы подписали брачный договор.