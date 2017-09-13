Бледанс пыталась удержать мужа грудью

Эксклюзив Особое мнение Интервью Маша Распутина сбежала от деспотии мужа Дети Киркорова дебютировали на сцене

Выбор читателей

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
партнеры
Среда 13 сентября
Лента новостей
22:06
Меркель открылась с неожиданной стороны (видео)
22:02
Рак будут лечить золотыми звездами
21:51
Жительница столицы нашла клад в собственной квартире
21:43
Москвич изрезал ножом приемного сына
21:16
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
20:45
Прохожий нашел пакет с телом младенца
20:08
В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи
19:26
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
19:14
Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице
19:14
Региональные выборы: битва стратегий
19:00
Москвичи в панике после эвакуации
18:46
Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:55
Кто победил на выборах-2017
17:45
Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:19
Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
17:17
Трио Авишаи Коэна выступит в Москве
17:07
Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
16:49
На севере Москвы рухнула монтажная люлька с человеком
16:36
Педофил охмурил мать-героиню ради детей
16:33
Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов
16:26
Банковская тайна ушла в прошлое
16:17
В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала
16:09
Порнозвезда-трансгендер устала от студентов
16:09
Киев признал беспредел Саакашвили пустяком
16:04
Семиклассник умер на уроке физкультуры
15:58
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино
15:27
Найден простой способ избавиться от диабета
15:23
Пациентка загорелась во время платной операции
15:04
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
14:59
Сколько денег нужно россиянам для счастья
14:45
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
14:44
Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
14:42
У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"
14:35
Басков высмеял внука Пугачевой
14:28
Лицо Федоровой сравнили со стопкой блинов
14:25
Стоит ли гоняться за валютой
14:22
Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11 (видео)
14:12
Эрдоган оправдался перед Трампом за сделку с Путиным
14:10
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:08
Владельцы кошек рискуют заболеть раком мозга
13:58
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
13:53
Под Москвой водитель Jaguar погиб в аварии с лосем
13:46
Юлия Высоцкая проводит ночи с близким другом
13:36
Звезда "Дома-2" в шоке от подлой измены любимого
13:36
Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
13:35
На западе столицы загорелся торговый центр
13:34
Москва заиграла новыми красками
13:25
Кому выгодна истерия вокруг "Матильды"
13:14
Как мошенники узнают телефонные номера
13:13
Модель стала директором Белого дома
12:58
Россия изобличила хитрость Лукашенко и Назарбаева
12:54
Колдун Бесов: После вспышек на Солнце начнется самое страшное
12:44
Галкин о возвращении Малахова на Первый канал
12:26
Порошенко увидел "безвозвратную потерю" России
12:22
Ведущий напал с ножницами на коллегу в прямом эфире (видео)
12:00
Газманов выжал из возбужденного Киркорова все соки
11:51
Террористы подняли на уши всю Россию
11:48
Госдума повысит политический статус молодежи
11:45
Частый секс спасет от слабоумия
11:40
Странная семья Владимира Машкова
11:37
Володин обозначил Госдуме приоритеты
11:34
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
11:34
На Первом канале открестились от "помета" Урганта
11:30
Суд признал "Трансаэро" банкротом
11:24
Ураганная дипломатия
11:15
Известный певец покинул Москву после жестокого избиения
11:13
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию
11:08
Раскрыт секрет "живучести" якутов
10:59
В Москве задержали замглавы ФСИН
10:57
Преобразившаяся Варнава стала неузнаваема
10:41
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
10:35
В Москве завершилось благоустройство 100 улиц и площадей
10:29
Соловьев отреагировал на угрозу Урганта
10:27
Невеста звезды КВН умерла от рака груди
10:02
Саакашвили пропал без вести под покровом ночи
10:01
Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление
09:56
В России пересчитали больных детей
09:51
В Московском зоопарке родился детеныш кошачьей акулы
09:36
Отец простил Эрнста после известия о беременности Малышевой
09:21
WADA "очистило" от допинга 95 российских атлетов
09:19
Сотрудники McDonald's рассказали об обмане клиентов
09:14
В пруду на севере Москвы нашли труп мужчины
09:05
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
08:54
Андреева столкнулась с бывшей возлюбленной Бондарчука
08:52
Андрей Ургант вмешался в скандал с "соловьиным пометом"
08:37
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
08:34
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
08:31
Презентация нового iPhone обернулась фиаско
08:17
Трамп хамски отверг дружбу с Россией
07:54
В центре Москвы мужчина открыл стрельбу
22:22
У собора Саграда Фамилия в Барселоне ищут бомбу
22:11
На презентации Apple показали новые iPhone
22:03
У Шепелева набросились на последнего мужа Натальи Лагоды
22:01
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
21:37
Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
21:31
Дочь избивала певицу Миансарову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
Шоу-бизнес

Бледанс пыталась удержать мужа грудью

Эвелина Блёданс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
На телеэкраны вышел очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", главной героиней которого стала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Темой передачи стал ее развод с супругом Александром Семиным.
прочитано 4602 раза

Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, артистка рассказала о том, почему рассталась с возлюбленным. При этом она уточнила, что они развелись еще год назад, но тщательно скрывали проблемы в семейной жизни.

ПО ТЕМЕ

Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление

Муж отказался говорить о разводе с Бледанс

Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

По ее словам, проблемы в отношениях с Александром возникли у них уже давно. Даже родственники Эвелины на протяжении долгих месяцев не знали о проблемах в ее семье. "Я до сих пор еще понимаю, что я бы хотела его вернуть, хотя понимаю, что мы все сделали правильно", – поделилась телеведущая. 

Бледанс поведала и о том, что стало причиной их развода с мужем. "Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном", – говорит звезда.

Кроме того, Эвелина рассказала, что до последнего боролась за сохранение отношений с любимым. Актриса даже решилась на пластику груди, чтобы вновь привлечь внимание мужа. Но, по словам Бледанс, это оказалось бесполезным.

Публикация от @malakhov007

 

Артистка добавила, что, что несмотря на развод, сумела сохранить хорошие отношения с Александром. Она отметила, что супруг оставил ей дом и предложил "очень хорошие алименты".

Впервые о разводе заговорил и сам Александр Семин. "Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", – поделился мужчина.

Однако ставить на себе крест Бледанс не намерена. Она отметила, что все еще надеется обрести настоящую любовь. "Мужчины заинтересовались. Я не скрою, что открыта для отношений. Не скажу, что ищу мужчину, но я бы хотела кого-нибудь встретить", – призналась актриса.

Ведущий Андрей Малахов предположил, что сердце Александра Семина занято. "Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить", – полагает ведущий. Также он пожелал Эвелине Бледанс встретить другого мужчину.

Автор: Людмила Фоканова13 сентября 2017, 20:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом наряде

567

комментарии

Политика

Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
Киев признал беспредел Саакашвили пустяком
Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
Трамп хамски отверг дружбу с Россией

Шоу-бизнес

Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей

Проишествия

Кто стоит за "минированием" Москвы
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже

Звезда "Дома-2" рассекретила свое семейное положение
Шоу-бизнес

Пугачеву и Галкина вынудили показать детей

За малышами звездной четы охотились папарацци
Шоу-бизнес

Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери

Политик не знает, чем закончится роман Марии
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву

Светская львица удивила поклонников

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
Модель стала директором Белого дома
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

Спорт

Боец ММА избил судью после поединка (видео)
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru