Бледанс пыталась удержать мужа грудью
Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, артистка рассказала о том, почему рассталась с возлюбленным. При этом она уточнила, что они развелись еще год назад, но тщательно скрывали проблемы в семейной жизни.
По ее словам, проблемы в отношениях с Александром возникли у них уже давно. Даже родственники Эвелины на протяжении долгих месяцев не знали о проблемах в ее семье. "Я до сих пор еще понимаю, что я бы хотела его вернуть, хотя понимаю, что мы все сделали правильно", – поделилась телеведущая.
Бледанс поведала и о том, что стало причиной их развода с мужем. "Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном", – говорит звезда.
Кроме того, Эвелина рассказала, что до последнего боролась за сохранение отношений с любимым. Актриса даже решилась на пластику груди, чтобы вновь привлечь внимание мужа. Но, по словам Бледанс, это оказалось бесполезным.
Артистка добавила, что, что несмотря на развод, сумела сохранить хорошие отношения с Александром. Она отметила, что супруг оставил ей дом и предложил "очень хорошие алименты".
Впервые о разводе заговорил и сам Александр Семин. "Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", – поделился мужчина.
Однако ставить на себе крест Бледанс не намерена. Она отметила, что все еще надеется обрести настоящую любовь. "Мужчины заинтересовались. Я не скрою, что открыта для отношений. Не скажу, что ищу мужчину, но я бы хотела кого-нибудь встретить", – призналась актриса.
Ведущий Андрей Малахов предположил, что сердце Александра Семина занято. "Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить", – полагает ведущий. Также он пожелал Эвелине Бледанс встретить другого мужчину.
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