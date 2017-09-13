Бледанс пыталась удержать мужа грудью

На телеэкраны вышел очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", главной героиней которого стала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Темой передачи стал ее развод с супругом Александром Семиным.

Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, артистка рассказала о том, почему рассталась с возлюбленным. При этом она уточнила, что они развелись еще год назад, но тщательно скрывали проблемы в семейной жизни.

По ее словам, проблемы в отношениях с Александром возникли у них уже давно. Даже родственники Эвелины на протяжении долгих месяцев не знали о проблемах в ее семье. "Я до сих пор еще понимаю, что я бы хотела его вернуть, хотя понимаю, что мы все сделали правильно", – поделилась телеведущая.

Бледанс поведала и о том, что стало причиной их развода с мужем. "Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном", – говорит звезда.

Кроме того, Эвелина рассказала, что до последнего боролась за сохранение отношений с любимым. Актриса даже решилась на пластику груди, чтобы вновь привлечь внимание мужа. Но, по словам Бледанс, это оказалось бесполезным.

Публикация от @malakhov007 Сен 13 2017 в 1:34 PDT

Артистка добавила, что, что несмотря на развод, сумела сохранить хорошие отношения с Александром. Она отметила, что супруг оставил ей дом и предложил "очень хорошие алименты".

Впервые о разводе заговорил и сам Александр Семин. "Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", – поделился мужчина.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 10 2017 в 2:57 PDT

Однако ставить на себе крест Бледанс не намерена. Она отметила, что все еще надеется обрести настоящую любовь. "Мужчины заинтересовались. Я не скрою, что открыта для отношений. Не скажу, что ищу мужчину, но я бы хотела кого-нибудь встретить", – призналась актриса.

Ведущий Андрей Малахов предположил, что сердце Александра Семина занято. "Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить", – полагает ведущий. Также он пожелал Эвелине Бледанс встретить другого мужчину.