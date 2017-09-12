Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь

Новость о разводе Эвелины Бледанс стала настоящей сенсацией, потрясшей общественность. Телеведущая призналась, что рассталась с мужем еще год назад, однако продолжала создавать видимость идеальной семьи.

Известие о крахе семьи Эвелины Бледанс и продюсера Александра Семина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Комедийная актриса объявила о разводе с третьим мужем на передаче Андрея Малахова. Причем Эвелина призналась, что рассталась с Александром еще год назад. Но на протяжении долгого времени Бледанс продолжала создавать видимость гармоничной семьи.

А ее экс-супруг сильно похудел и нашел новую любовь, компетентно сообщает Starhit. Несмотря на то, что когда-то Бледанс и Семин подписали брачный контракт, сейчас, по признанию актрисы, они с экс-супругом улаживают возникшие между ними противоречия по поводу совместно нажитого имущества. Якобы Семин весьма неохотно идет на уступки Бледанс. Александр всячески дает понять, что намерен бороться с Эвелиной.

Известно, что пока состоялись лишь съемки передачи. В эфир программа Андрея Малахова выйдет завтра, 13 сентября. Тем не менее, благодаря социальной сети Instagram, где появились фотографии со съемочного процесса, известно, что в студии в качестве гостей отметились певцы Данко и Наталья Гулькина, актриса Жанна Эппле.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 5 2017 в 5:44 PDT

Общественность уже высказала свое отношение к ситуации. В частности, поклонники сделали вывод, что Эвелина рассталась с мужем из-за того, что тот не смог выдержать груза забот об их сыне Семене, страдающем синдромом Дауна, и пожалели ее.

Публикация от Данко (@danko_star) Сен 11 2017 в 12:13 PDT

"Мало кто из мужчин может выдержать особенных детей, но я почему-то верила, что у них все будет по-другому. Сейчас пойдет и нарожает себе здоровых и всем нужных, а женщины как всегда остаются в одиночестве. Жаль🤔", "Жалко женщин, которые один на один остаются с особенными детьми", "Жаль.... очень жаль💔💔💔💔", "Как мало мужчин настоящих осталось. Ответственность. Не, не слышал...", "Прочитала, что развод. Не могу поверить!!! Такая пара! Мы с мужем постоянно вспоминаем ваши ролики, особенно часто – про пододеяльник. Не могу поверить, что такое родство душ могло исчезнуть!..", "Вот это да....не ожидала...🙁" – высказались расстроенные поклонники.