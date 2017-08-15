Смерть Виктора Цоя признали убийством

Виктор Цой – настоящая легенда, и число его поклонников разных возрастов огромно. Он был гениален и вместе тем эгоистичен, противоречив и неуживчив. О причинах его трагической смерти 15 августа 1990 года существует множество домыслов. Dni.Ru решили узнать у ясновидящей, почему талантливый музыкант так рано ушел из жизни.

"Истинная причина смерти Виктора – никак не самоубийство и не несчастный случай. Авария, которая привела к гибели артиста, была тщательно спланирована. У Цоя было огромное количество завистников и недоброжелателей, а также личных врагов, и все это из-за бескомпромиссного характера певца. Вижу, что его смерть была подстроена на почве денег. Цой либо решил присвоить чужое, либо просто не поделил с кем-то крупную сумму. И если бы не его неуживчивая натура, трагедии можно было бы избежать. На сегодняшний день уже нет шансов узнать правду, так что его смерть так и останется загадкой. Скажу однозначно лишь одно: каким-то людям не понравились действия певца, и они убрали его из игроков "своей команды", - рассказала Dni.Ru таролог Марианна Абравитова.

Что касается единственного сына Цоя, то ясновидящая уверена, что он никогда не будет столь же популярным, как его отец. Но, судя по всему, он и не пытается повторить путь родителя, хотя тоже занимается музыкой. "У Александра совершенно другой взгляд на искусство и жизнь в целом, и своих намеченных целей он обязательно достигнет. Работа принесет ему успех и деньги, да и в целом жизнь Александра будет счастливей и дольше, чем у отца, хоть и не такой яркой", – добавила таролог.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Его "Москвич" столкнулся с автобусом "Икарус" на 35 километре трассы Слока — Талси в Латвии. По версии следствия, певец уснул за рулем. Виктор Цой – основатель и фронтмен легендарной рок-группы "Кино". Помимо этого, он увлекался живописью и сам оформлял обложки ко всем пластинкам своего коллектива. Также Цой сыграл несколько ролей в кино.