Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина

Внук Аллы Борисовны Пугачевой 26-летний Никита Пресняков недавно объявил о том, что в скором времени собирается жениться, и даже успел пригласить родственников на свадьбу. Избранницей Никиты стала Алена Краснова, с которой он встречается три года.

Прогноз отношениям влюбленных дала ясновидящая Галина Янко.

"Мой прогноз очень положительный. Никита и Алена знакомы очень давно, и за эти годы они стали по-настоящему родственными душами. Между ними есть любовь и привязанность. Никита – очень семейный человек, он очень любит своих близких, а любовь и семья для него – высшая ценность, – рассказала Dni.Ru гадалка. – Долгое время внимания Никиты добивалась некая темноволосая девушка, с которой их что-то связывало. Она и сейчас пытается завоевать его расположение, но навредить паре Алены и Никиты этот фактор не может. К отношениям и, тем более, браку, он подходит очень ответственно, так что его решение связать свою жизнь с Аленой целиком взвешенное и искреннее".

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 22 2017 в 9:15 PDT

По словам Янко, Алена по характеру довольно непростая девушка: она упряма и свободолюбива. Однако в отношениях с Никитой девушка проявляет себя очень покладистой, готовой идти на компромиссы.

"Вместе они будут очень долго и их отношения будут стремительно развиваться. Детей у этой пары я вижу троих: будут дети обоих полов. Со временем богатство и влияние этой семьи будут расти: недавно пара переехала в новую квартиру на Лубянке, которую Никита получил в подарок от родителей, свадьба у них будет очень пышной, а спустя какое-то время семья будет длительными периодами жить за границей. В карьере Никиту в какой-то момент ждет неожиданный переворот: молодой человек встанет на путь продюсерской деятельности. В этом качестве его ждет очень большой успех и огромная прибыль, так что всех отношениях эту семью ждет счастье и комфорт", - рассказала ясновидящая.