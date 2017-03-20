Пугачева высказалась о невесте внука

Алла Пугачева женит своего старшего внука Никиту Преснякова. Примадонна высказала свое мнение о его невесте и заявила, что готова полностью собрать ее образ для свадьбы.

На днях Никита Пресняков сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 20-летней Алене Красновой. Пара состоит в отношениях с 2014 года, и теперь влюбленные готовы перейти в другую, более ответственную стадию своего романа. Журналисты поинтересовались у Аллы Пугачевой ее мнением относительно избранницы внука.

"Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена", – цитирует Примадонну Starhit. Пока точно неизвестно, когда состоится свадебная церемония, однако репортеры уверены, что подготовка к важному событию в жизни влюбленных идет полным ходом. Более того, Пугачева и сама готова внести посильный вклад. "Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем", – сообщила Примадонна.

Напомним, Никита Пресняков решился на важный шаг в день рождения своей возлюбленной. Это знаменательное событие Пресняков назвал не иначе, как один из самых важных моментов в жизни. О том, как это произошло, музыкант рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. "С ПРОШЕДШИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (8 Марта) моя любовь! ❤️❤️❤️ P.S. Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни. 💍😭😱" – написал Никита, сопроводив запись изображением обручального кольца и смайлами.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Фев 14 2017 в 4:18 PST

Говорят, влюбленные живут в доме Аллы Пугачевой, что находится в подмосковной деревне Малые Бережки. Ценной информацией с журналистами поделились местные жители. "А по хозяйству у них женщина по имени Лена – она и за домработницу, и за кухарку, и за прачку. Ее Алла из Петербурга привезла сразу, как особняк этот построила. Охранники тут безвылазно живут. Так что в доме всегда кто-то есть. Жизнь у них кипит. Молодежь вот часто праздники устраивает: салюты запускают – я такие на День Победы не видала даже", – рассказала соседка Преснякова по имени Валентина. При этом женщина подчеркнула, что жителей деревни соседство со звездным семейством совершенно не беспокоит. Те не шумят, а их гости никому не мешают.