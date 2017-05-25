Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой

Внуку Примадонны приходится нелегко. Его постоянно оценивают и сравнивают со знаменитыми родственниками.

Детям и внуков знаменитостей пробиться сцену всегда труднее, нежели не имеющим громких фамилий талантам. Их постоянно оценивают, вспоминая противную пословицу о том, что на детях великих природа отдыхает. И будь ты хоть трижды гений, толпа непременно решит, что пробился по блату.

Так было с Кристиной Орбакайте, к которой всерьез не относились и интересовались лишь в связи со знаменитой мамой. И певица долго доказывала, что она не Алла Пугачева, что она другая, что родство роли не играет.

История сделала виток, и толпа набросилась на старшего сына Кристины Никиту Преснякова. Он снимает клипы, поет в рок-группе, выступает в громких телешоу, а за спиной все равно слышит шушуканье: "Внук Пугачевой!" Парня гнобят за то, что ему повезло с родственниками, что он продолжил большую династию.

"Мы привыкли к этому, – заверил корреспондента Dni.Ru отец Никиты Владимир Пресняков. – Это продолжается всю жизнь и ничего с этим не поделать. Никита привык и давно не обращает внимания на все эти разговоры".

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 23 2017 в 1:38 PDT

Как писали Dni.Ru, с похожей проблемой столкнулась и дочь Ирины Апексимовой. "В штат возглавляемого мною театра дочь не беру ее по личным причинам, – пояснила актриса. – Дашу в театре и так загрызли и заклевали из-за того, что она моя дочь. Ей приходится очень тяжело, поскольку ее оценивают не как актрису, а как родственницу директора. И Даше приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что она интересна и сама по себе, без громкой фамилии. Именно поэтому она значится на афишах как Дарья Авратинская".

