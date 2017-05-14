Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова готовятся к свадьбе. Торжество намечено на июль. По словам будущей жены, свадьба пройдет по-семейному.

"Мы не хотим звать очень много гостей, то есть будут только близкие, родственники, друзья. Больше нам никто не нужен", – рассказала в эфире НТВ Краснова. Однако даже самых близких набирается человек 200, из них не меньше 50 человек – родственники со стороны жениха.

Свадьба состоится 27 июля 2017 года. Дату выбирал сам Пресняков. Никита признался, что верит в магию чисел и цифра семь принесет счастье в его семью.

Знаменитая бабушка Никиты Алла Пугачева невесту Преснякова одобрила и готова принять ее в семью. "Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек", – поделилась своими впечатлениями о встрече с Примадонной Алена.

Звездная мама жениха Кристина Орбакайте тоже благословила влюбленных. Певица надеется, что станет хорошей свекровью. Между тем, Краснову все родственники Преснякова знают с детства. Алла Пугачева и родители Алены – соседи по даче на Истре. Так что свадьба для обоих семей должна пройти в дружественной обстановке.

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova) Янв 10 2016 в 5:18 PST

Никита Пресняков сделал предложение своей давней возлюбленной Алене Красновой в ее день рождения. Родственники с радостью восприняли весть о помолвке и скорой брачной церемонии.

Краснова и Пресняков уже мечтают детях. Алена даже запланировала собственные роды. Причем наличие Никиты рядом с ней в этот важный момент девушка не считает обязательным.