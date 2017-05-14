Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор Винер об особенной семье Кабаевой Джоли и Питт всех обманули На "Евровидении" грянул скандал Дом-2

Выбор читателей

Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
партнеры
Воскресенье 14 мая
Лента новостей
14:00
В Москве резко потеплеет
12:31
На МКАД иномарка насмерть сбила оформлявшего ДТП мужчину
12:16
Джамала короновала лучшего певца Европы
11:13
Родившая Гагарина показала фигуру на премьере
11:04
Путин восхитил талантом перед встречей с главой КНР
10:03
На севере Москвы обстреляли девушку
10:00
Собянин внес в Мосгордуму поправки о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек
22:27
В Баку дан старт Исламиаде-2017
18:13
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
17:53
На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь
17:08
Самые долгожданные фильмы мая
16:39
Жители хрущевок требуют реновации
16:33
Витас занялся странным делом ради детей
16:00
Американцы останутся без солнца через 100 дней
15:54
У Касьянова нашли связь с беглым Ходорковским
15:37
Пышная модель потрясла формами
15:26
Молодую женщину застрелили в центре Риги
15:18
Илон Маск похвастался тошнотворным видео
15:04
Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью
15:01
На "Евровидении" разоблачили аферу с голосами
14:33
У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине
14:09
В Турции погибли 20 туристов
14:02
Изменившаяся Шульгина поразила поклонников
13:36
Самбурская устроила скандал из-за упреков на съемках (видео)
13:08
В Москве стартовала перепись поющих соловьев
13:00
Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются
12:32
Бывший возлюбленный Собчак женится на стилисте
12:10
Трамп пожаловался на невнимательность СМИ
12:04
Похудевшую Максакову обругали за начало новой жизни
11:28
Малахов извинился перед женой за объятия с другой
10:59
США убили пятерых мирных жителей на северо-востоке Сирии
10:52
В России подорожали водка и коньяк
10:39
Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов
10:29
Лысый Билан объяснил пугающий поступок
09:59
В метро Москвы начался парад поездов
22:34
Когда закончится кризис в российском керлинге
22:23
Развод российского олигарха шокировал юристов
22:02
Порошенко опозорился с обещаниями по визам
21:57
В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США
21:33
Главные симптомы рака
20:55
Число зараженных вирусом WCry компьютеров выросло в два раза
20:54
Москвичка осталась инвалидом после попытки удлинить ноги
20:35
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
20:10
В семье шахматиста Карякина ожидается прибавление
20:08
Хакеры взломали тысячи компьютеров МВД и СК
20:02
Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде
19:42
Мост через Керченский пролив соединит берега осенью 2017 года
19:36
Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
18:53
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
18:52
Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си" (видео)
18:41
Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
18:26
Европейские лидеры отказались от детей
18:21
Как умная таблетка победила смертельную болезнь
18:19
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
18:02
Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО
18:00
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
17:57
Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика
17:48
У гостей "Евровидения" отобрали путан
17:34
Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской
17:23
Как бытовуха убивает отношения
17:23
Закошанский раскрыл подробности жуткой аварии
17:05
Как США готовят Майдан для Лукашенко
17:02
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
16:58
Как пережить майские холода
16:50
Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом
16:49
Где проводят отпуск миллиардеры
16:39
"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини
16:33
Участнице "Евровидения" грозит тюрьма
16:14
Названы самые популярные профессии
16:01
Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву
15:49
Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала (видео)
15:44
Утяшева прячет проблемные ноги
15:43
Москвичам дадут деньги за старое жилье
15:34
Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян
15:14
Как изменщицы обирают мужей-миллионеров
15:07
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
14:56
Кино станет доступней для жителей глубинки
14:53
Трамп ловко унизил Украину за ее же деньги
14:45
Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
14:44
Кремль пошутил про майский снегопад
14:36
Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке
14:34
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
14:21
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
14:18
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
14:16
Главе лопнувшего Внешпромбанка дали девять лет тюрьмы
13:57
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
13:51
"Кремлевский балет" открывает летние сезоны
13:49
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
13:42
Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
13:35
Малолетняя дочь пошла по стопам Волочковой
13:31
Во взрыве в центре Рима увидели след "ИГ"
13:07
Когда в России вернут карточки на еду
13:05
В Москве девушка головой выбила окно в трамвае
12:54
Как менялась Виктория Дайнеко
12:53
Покинувший семью Порошенко возмутил своим бесстыдством
12:52
Причину аллергии у кошек нашли в людях
12:41
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
12:38
У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью
12:33
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
12:23
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
Шоу-бизнес

Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова готовятся к свадьбе. Торжество намечено на июль. По словам будущей жены, свадьба пройдет по-семейному.
прочитано 3019 раз

"Мы не хотим звать очень много гостей, то есть будут только близкие, родственники, друзья. Больше нам никто не нужен", – рассказала в эфире НТВ Краснова. Однако даже самых близких набирается человек 200, из них не меньше 50 человек – родственники со стороны жениха.

ПО ТЕМЕ

Невеста Преснякова рассказала о родах за границей

Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой

Пугачева высказалась о невесте внука

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Свадьба состоится 27 июля 2017 года. Дату выбирал сам Пресняков. Никита признался, что верит в магию чисел и цифра семь принесет счастье в его семью.

Знаменитая бабушка Никиты Алла Пугачева невесту Преснякова одобрила и готова принять ее в семью. "Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек", – поделилась своими впечатлениями о встрече с Примадонной Алена.

Звездная мама жениха Кристина Орбакайте тоже благословила влюбленных. Певица надеется, что станет хорошей свекровью. Между тем, Краснову все родственники Преснякова знают с детства. Алла Пугачева и родители Алены – соседи по даче на Истре. Так что свадьба для обоих семей должна пройти в дружественной обстановке.

Никита Пресняков сделал предложение своей давней возлюбленной Алене Красновой в ее день рождения. Родственники с радостью восприняли весть о помолвке и скорой брачной церемонии.

Краснова и Пресняков уже мечтают детях. Алена даже запланировала собственные роды. Причем наличие Никиты рядом с ней в этот важный момент девушка не считает обязательным. 

Автор: Алёна Нестерова14 мая 2017, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пресняков порадовал младшую сестру Клаву

567

комментарии

Политика

У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине
Порошенко опозорился с обещаниями по визам
Европейские лидеры отказались от детей
Как США готовят Майдан для Лукашенко

Шоу-бизнес

Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой
Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"

Проишествия

Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы мая
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Шоу-бизнес

Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"

Анастасия Спиридонова рассказала о правилах голосования на конкурсе песни
Шоу-бизнес

Малахов извинился перед женой за объятия с другой

Своим подписчикам ведущий признался, что у них с Аллой Михеевой "первый раз"
Шоу-бизнес

Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Торжество пройдет по-семейному
Шоу-бизнес

Толкалина случайно показала обручальное кольцо

Актриса хотела похвастаться хорошим аппетитом, а продемонстрировала кольцо

Гороскоп

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой

Фоторепортажи

Пышная модель потрясла формами
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
Как менялась Виктория Дайнеко
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"

Спорт

Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

Регионы

Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru