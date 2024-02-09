Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи

Важно помнить, что любые препараты необходимо применять только после консультации с врачом.

Женщины среднего возраста, имеющие светлую кожу, чаще других сталкиваются с крайне неприятной болезнью, которая проявляется воспалением выступающих частей лица. Розацеа носит хронический характер, напоминает Ридлайф.ру.

Ученым после череды исследований и наблюдений удалось определить средства, которые могут помочь справиться с хроническим воспалением на коже. При этом обязательно следует согласовывать любое лечение со специалистом.

1. Экстракт листьев солодки. Помогает снять острое воспаление и отечность. Успокаивает зуд. помогает и при атопическом дерматите.

2. Коллоидный овес. Лосьон из этого натурального средства помогает избавиться от сильного зуда, шелушения и покраснения, которое сопровождает розацеа.

3. Лапчатка. Заживляет трещины и небольшие ранки, снимает острые состояния при воспалении, убивает патогенные бактерии.

4. Зеленый чай. Помогает коже противостоять вредному УФ-излучению, уменьшает покраснение.

5. Экстракт кофейных зерен. Замедляет процессы старения, убирает небольшие морщинки, снижает вредное воздействие на пораженную кожу вредных факторов окружающей среды.