Как облегчить симптомы менопаузы? Названо универсальное средство

Сложный период в жизни любой женщины сопровождается крайне неприятным состоянием.

Специалисты, изучающие методы помощи людям, обнаружили полезную взаимосвязь. Оказалось, что занятия плаванием в холодной воде снимают неприятные последствия менопаузы. Об этом сообщает Ридлайф.ру.

В соответствующем исследовании приняли участие больше тысячи женщин, из которых около 75% испытывали симптомы менопаузы. После плавания в холодной воде без гидрокостюмов участницы почувствовали улучшение состояния Часть из них сообщили о снижении тревожности, некоторые избавились от стресса, приливов жара и головной боли.

Сейчас специалисты приняли решение продлить испытания, чтобы удостовериться в эффективности метода. Напомним, что менопауза – важный этап жизненного цикла любой здоровой женщины. После завершения периода исключается наступление беременности. Организм перестраивается, меняется уровень гормонов. Важно при этом не забывать посещать врача, чтобы своевременно реагировать на возможные негативные последствия трансформации организма.