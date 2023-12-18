Назван полезный для пожилых людей продукт питания

На заслуженном отдыхе важно поддерживать нормальное функционирование мозга, обеспечивающее выполнение когнитивных функций. Что обязательно следует включить в меню?

Рацион питания напрямую влияет на здоровье человека. Особенно важно следить за рационам людям пенсионного возраста. Подобный подход помогает дольше сохранить когнитивные функции, помогающие контактировать с окружающим миром. После длительных исследований ученые установили, что обязательно должно быть включено в меню пенсионеров, пишет Ридлайф.ру.

"Экстракт какао помогает улучшать когнитивные функции пожилых людей", – цитирует издание выводы ученых.

Особенно актуально употребление этого продукта для лиц с низким качеством питания. Детальные нейропсихологические оценки когнитивным функциям пожилых людей были даны после двухлетнего наблюдения за разными группами людей. У одних пенсионеров в рацион был включен экстракт какао, у других – нет. Результаты первой группы оказались лучше. Напомним, что какао можно не всем. лучше воздержаться от его употребления в любом виде людям с недугами желудочно-кишечного тракта, повышенной возбудимостью и ранее проявленными аллергическими реакциями.