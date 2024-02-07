Как уберечься от деменции? Ученые поделились полезным советом

Ученым удалось выяснить, что риск раннего развития деменции уменьшается при ведении здорового образа жизни. В исследовании, как уточняет Ридлайф.ру, приняли участие почти шестьсот человек, доживших до 91 года.
Сравнительный анализ помог определить, деменция развивалась реже и протекала легче у тех, кто соблюдал несколько правил:
- Ежедневная физическая активность.
- Обширные социальные контакты.
- Налаженный режим сна и бодрствования.
- Правильно подобранный рацион питания.
- Профилактические медицинские обследования.
Умственные показатели выше среднего были и у тех лиц, которые занимались напряженным умственным трудом: ученые, писатели, адвокаты.
"У человека, ведущего более здоровый образ жизни, когнитивные способности будут значительно лучше", — резюмируют авторы исследования.
Заботиться о профилактике развития деменции стоит заранее. В любом возрасте важно придерживаться принципов ЗОЖ и отказаться от вредных привычек: употребления табака, алкоголя и запрещенных препаратов.