Как уберечься от деменции? Ученые поделились полезным советом

Пока лечения от возрастного угасания когнитивных функций не существует.

Ученым удалось выяснить, что риск раннего развития деменции уменьшается при ведении здорового образа жизни. В исследовании, как уточняет Ридлайф.ру, приняли участие почти шестьсот человек, доживших до 91 года.

Сравнительный анализ помог определить, деменция развивалась реже и протекала легче у тех, кто соблюдал несколько правил:

Ежедневная физическая активность.

Обширные социальные контакты.

Налаженный режим сна и бодрствования.

Правильно подобранный рацион питания.

Профилактические медицинские обследования.



Умственные показатели выше среднего были и у тех лиц, которые занимались напряженным умственным трудом: ученые, писатели, адвокаты.

"У человека, ведущего более здоровый образ жизни, когнитивные способности будут значительно лучше", — резюмируют авторы исследования.

Заботиться о профилактике развития деменции стоит заранее. В любом возрасте важно придерживаться принципов ЗОЖ и отказаться от вредных привычек: употребления табака, алкоголя и запрещенных препаратов.