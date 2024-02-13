Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь

Врачи предупреждают, что предотвратить тяжелейшее заболевание невозможно.

На всю страну прогремела история, произошедшая в школе под Липецком. 11-летняя девочка скончалась от менингита. С ребенком, как сообщает "Пятый канал", контактировали две школьницы. Сейчас их поместили в инфекционное отделение местной больницы. Учебное заведение закрыто на карантин.

Сотни родителей обеспокоились, ведь подобный контакт с заболевшим человеком может произойти в любом месте. Можно ли вылечить менингит? Какие симптомы у болезни? Как предотвратить тяжелое течение недуга?

Менингитом называют инфекционное воспаление головного и спинного мозга. Течение болезни может быть разным, все зависит от локализации очага. Первичный развивается из-за попадания в организм вредных бактерий воздушно-капельным путем. Вторичный же может начаться на фоне других тяжелых недугов: туберкулеза или ВИЧ-инфекции.

Начинается болезнь с появления головных болей, тошноты, сонливости. Больной чувствует озноб, у него повышается температура. Важно незамедлительно обращаться к врачу для диагностики. Лечение и реабилитация напрямую зависят от типа болезни. Специфической профилактики пока не существует.