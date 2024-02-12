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Понедельник 12 февраля

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Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря

Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря
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Интенсивность возмущения достигнет пяти баллов, предупреждают ученые.

Прошло чуть больше недели с момента, когда тысячи людей чувствовали недомогание из-за возмущений геомагнитного поля Земли. Об этой буре сообщал телеканал "360". Сейчас же специалисты вновь предупреждают о надвигающемся из космоса шторме. Он спровоцирован сильнейшей вспышкой на Солнце. Процесс, как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", длился 38 минут.

Высвободилось огромное количество энергии, которая устремилась на нашу планету. Уже 12 февраля люди почувствуют недомогание, может быть сбита работа электроники. Пиковые значения активности придутся на дневные часы. После заката ожидается снижение мощности магнитной бури, уточняет RT.

Во время геошторма даже здоровые люди могут ощущать вялость, сонливость, головную боль и отсутствие мотивации к работе. лицам с хроническими недугами приходится сложнее. Могут обострятся болезни сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем. В таких случаях рекомендовано симптоматическое лечение. если же состояние начинает ухудшаться резко, то следует незамедлительно обратиться к врачу.

12 февраля 2024, 08:02
Болеющая женщина. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Институт космических исследований РАН✓ Надежный источник

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