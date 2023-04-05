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Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью

Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью
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На связи с пациентами находятся помощники медиков.

По новому московскому стандарту пациенты с хронической сердечной недостаточностью получают индивидуальную программу наблюдения. Своевременное лечение позволяет снизить или отсрочить тяжелые проявления заболевания, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что врачи контролируют состояние пациентов в динамике. В ЕМИАС действует сервис "Диспансерное наблюдение".

С его помощью лечащий врач может видеть состояние пациента. При необходимости ему скорректируют лечение или назначат дополнительные исследования. Помощники врачей консультируют пациентов и помогают им записаться на анализы.

По словам Собянина, программа диспансерного наблюдения охватывает около миллиона москвичей. Главной целью программы градоначальник назвал формирование у пациентов с хроническими заболеваниями культуры заботы о своем здоровье.

У столичных медиков появилась возможность определять ишемический инсульт с помощью нейросетей. Искусственный интеллект позволяет оперативно поставить диагноз пациенту и быстрее начать лечение.

Нейросети помогли врачам проанализировать более 8,5 миллиона снимков лучевых исследований. Время назначения дополнительных исследований сократилось в среднем в 10 раз.

5 апреля 2023, 11:58
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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