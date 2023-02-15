Искусственный интеллект в столичной медицине будет использоваться более чем в 50 направлениях лучевых исследований – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Среда 15 февраля

14:00Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 13:40"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком 13:21"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника 12:40"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену 12:20"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 12:00Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание 11:43"Из носа течет ручьем": как защитить организм от аллергии перед сезоном цветения 11:23"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность 11:00"Чучело гороховое": Молодящаяся мать Королевой отвернулась от дряхлого старика 10:40Самые низкие цены на бензин: где заправка авто выходит дешевле 10:20"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 10:00Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир 09:40“Дети, алкоголь, драки”: отношениям Лепса и Барановской не дали шанса 09:20Поезд насмерть сбил школьницу после свидания в День влюбленных 09:00Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся 08:40Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости 08:20"Попала в сложную ситуацию": друг обвинил Галкина* в несчастьях и моральном тупике Пугачевой 08:00"Держать на расстоянии": психолог дал советы по отношениям с бывшим 06:36Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию 04:27Доля сделок с ипотекой выросла на 13% 02:10В Подмосковье продано жилья на 390 млрд 00:03Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля 22:00"Последствия болезни": Билан остался без голоса 21:40Максимальная токсичность: какие фразы могут испортить отношения 21:00На востоке Москвы в гаражах произошел крупный пожар 20:40Пуговка из "Папиных дочек" наотрез отказалась от съемок: Не хочу 20:00Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось? 19:00"Кто этот мужчина?": Скрывающая личную жизнь Лорак показала новую любовь 18:40Умер сын основателя Toyota 18:00"Пасть порву": скандалистка Сябитова призналась в истинном отношении к Гузеевой 17:40Ампутация не поможет? Врач дал неутешительный прогноз по лишившемуся конечностей Костомарову 17:20На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой 17:00Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко? 16:40Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове 16:20"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 16:00Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми в крохотном домике 15:40Не звезда: Злющая Меньшова спустила с небес на землю выскочку Бузову 15:20В Ярославской области взорвалась резервная ветка газопровода 15:00"Половина": Мать пережившего ампутацию Костомарова раскрыла правду об оставшейся части его тела 14:40"Мысли разбежались": жена сопроводила Газманова в последний путь 14:20Выжившая из ума Брыльска оправдалась за хамство после нападения толпы: Я люблю Россию 14:00Останутся лишь туловище и голова: врач предупредил о риске ампутации рук и ног Костомарова целиком 13:40В Московской области прикрыли подпольную контору по легализации мигрантов 13:20"Она потеряла очарование": Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе 13:00"Рядом мать суррогатная": Разыгравшая роды Орлова раскрыла все карты 12:40Сати Спивакова рассказала о страшных последних днях Марии Каллас 12:20Торчит из трусиков: оголившийся Малахов схватил рукой свой красный агрегат 12:00По стопам Волочковой: снявшая штаны молодуха Петросяна показала свои густые кусты 11:40Стоял оплеванный: Киркоров публично унизил спавшего до него с Пугачевой Болдина 11:20Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Искусственный интеллект в столичной медицине будет использоваться более чем в 50 направлениях лучевых исследований – Собянин

22

Московские медики используют технологии компьютерного зрения для выявления патологий по 19 направлениям лучевых исследований.

К концу 2023 года в столице откроют новые направления для разработчиков – их станет более 50. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене", – рассказал градоначальник.

Мэр уточнил, что технологии искусственного интеллекта помогли медикам проанализировать свыше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований.

Московские ученые разработали методику тестирования алгоритмов. В режиме реального времени нейросети могут определять различные патологии.

Собянин отметил, что искусственный интеллект также помогает врачам принять решения по лечению пациента. Медики поставили более девяти миллионов предварительных диагнозов с использованием нейросетей.

"Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза", – подчеркнул градоначальник.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В 2023 году в Москве начнут работать три новые программы по оказанию стационарной медпомощи, сообщил ранее Собянин. В городе будут развивать органосберегающие технологии, наращивать высокотехнологичную медпомощь по борьбе с недугами, которые становятся причиной ранней инвалидности, открывать новые поликлиники и внедрять в них инновационные технологии.

О реализации крупнейших проектов в медицине мэр Москвы рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Планируется обновить 200 поликлиник по новому стандарту и создать шесть инновационных скоропомощных комплексов на базе ведущих медучреждений.

15 февраля 2023, 13:52
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Собянин: Москва в 2022 году начала программу поддержки научных разработок в сфере медицины

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Держать на расстоянии": психолог дал советы по отношениям с бывшим

Простые правила от эксперта.

Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию

Священник дал совет.

Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля

Что нельзя делать в православный праздник.

Максимальная токсичность: какие фразы могут испортить отношения

Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году – Собянин

Ввод в эксплуатацию электродепо "Южное" в районе Братеево позволит начать обновление подвижного состава одной из старейших линий столичной подземки.

Выбор читателей

13/02ПндНа глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 13/02ПндВторой Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам 14/02Втр"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 14/02ВтрЖизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе 13/02Пнд"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева 13/02ПндВыигрыши в "Русском лото" – фейк? Разбираемся, как обманывают лотереи и правда ли это на самом деле?