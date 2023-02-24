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Три условия, когда эмоции вызывают рак

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Учредитель Клиники интегративной медицины Дмитрий Раевский рассказал, как эмоции влияют на здоровье и какие психосоматические причины приводят к онкологии.

Известное выражение, что все болезни от нервов – очень близко к жизни. Доля психологической составляющей у многих недугов очень высока.

Эмоции напрямую влияют на здоровье, давно доказано, что психика, мозг и тело едины, их нельзя разделять. Когда происходит конфликт в психике, и она с ним не справляется, реагирует мозг, он посылает сигнал в тело, и оно разрешает эту боль единственно доступным ему способом – биологически, в виде болезни и других физиологических проявлений.

Большое количество научных экспериментов показало, что тревога из-за надуманной или настоящей опасностей вызывают абсолютно идентичные процессы в теле. Когда, например, мы знаем, что с нашим ребенком происходит что-то нехорошее, и когда мы думаем, что с ним такое произойти может, в нашем теле запускается один и тот же процесс. Так же как и когда мы находимся на территории с настоящей угрозой военных действий, и когда смотрим телевизор и начинаем сильно бояться войны.

Могу привести еще пример: на человека два-три раза повысил голос его токсичный начальник, и когда последний только проходит мимо, тело сотрудника уже включает определённую физическую реакцию, потому что у человека есть психологическая травма, боль, событие, с которым психика не смогла справиться.

В нашей рептильной части мозга есть специальные миндалевидные тела, которые сигнализируют в подобных случаях, что перед нами враг, нам угрожает опасность, а это значит, что надо спасаться. Они призывают: спасайся, беги, бей или замри! Но если мы игнорируем этот внутренний крик, не реагируем адекватно на него, не проживём этот стресс, то тогда тело будет решать проблему по-своему. Внешне вы будете стараться выглядеть абсолютно спокойно, но внутри у вас будет происходить буря, но уже не эмоциональная, а физиологическая.

Психосоматические причины онкологии

"Онкология – не приговор" – эта фраза и популярна, и правдива. И еще она значит, что когда-то мы начали воспринимать это заболевание как приговор. И эту цепь, такую порочную, нужно разорвать. Потому что такое отношение к раку не верно и работает против человека.

К онкологии может привести шокирующее, неожиданное, очень болезненное и драматичное для человека событие, эмоции от которого он не смог выразить адекватным образом: спрятал, скрыл, проглотил, прожил изолированно. Внезапность, драматичность и изолированность инициируют запуск специальной биологической программы, зачастую влекущей за собой физиологические изменения, когда тело усиливает какой-то орган нарастанием тканей, или наоборот, происходят изъявления и потом образуются опухолевые компоненты, имеющие злокачественный характер, или онкология.

В любом случае, психогенный фактор, когда вы слышите диагноз "онкология" необходимо проработать. Если имело место такое событие или длительный стресс с непониманием своих действий и постоянной защитой или желанием этой защиты, когда мир буквально день за днём рушился у вас на глазах, то любое лечение не приносит должного результата. Большой опыт общения с онкологами говорит, что иногда непонятно, почему протоколы не срабатывают, почему у человека вновь и вновь возникают рецидивы, идет метастазирование.

И здесь, я считаю, без проработки психосоматических причин не сдвинешься с места. Сначала что-то произошло в психике, какая-то неразрешимая болезненная ситуация, психика с этим не справилась, информация попала из коры головного мозга в более глубокие его слои, относящиеся больше к неосознаваемым телесным процессам, происходящим в нашем теле постоянно. И затем мозг дал сигнал телу, чтобы оно начало с этой проблемой справляться. Если мы не будем отматывать назад, что произошло в психике, из-за чего мозг подал сигнал, из-за чего в теле произошли изменения, и работать только с физикой, это не принесет должного результата.

Как тогда мыслить и жить, чтобы быть здоровым?

Есть такой уровень токсичности, который мы научились терпеть, но этого делать не стоит. Часто люди живут с теми, кто очень токсичен, с кем в итоге они начинают ненавидеть друг друга, но при этом не находят в себе мотивацию изменить отношение к человеку, с которым живут всю жизнь, или уйти от него. Такое бездействие, непринятие решений в своей жизни, не обращение должного внимания к своей психогигиене, к своему эмоциональному фону, значительно ухудшает качество жизни и приводит к болезням.

Очень часто люди не знают ни себя, ни других людей. Не интересуются тем, что происходит у них внутри, какие глубинные чувства они испытывают. Или же, наоборот, интересуются только собой, сверхзацикленны на себе: мое, мне, срочно, сейчас, моя территория и т. д. И в итоге любой человек, входящий в контакт, воспринимается как что-то угрожающее. Чтобы жить в гармонии и быть здоровым, нужно быть чутким как к себе, так и к окружающим.

Кроме того, обязательно нужно работать с тревогой. Если вы тревожный человек, нужно убирать эту привычку раз за разом проживать виртуальные беспокойные события, постоянно смотреть новости и все зачем-то накручивать. Чтобы ее победить, важно ответить на вопросы: что вы этим заменяете? Какую внутреннюю потребность закрываете таким образом?

Фото: личный архив Дмитрия Раевского

Психологическое здоровье и умение психики справляться с совершенно различными ситуациями помогает наработать базу, чтобы не заболеть онкологией. Все мы прекрасно понимаем, что онкоклетки есть в каждом теле, и здесь важно четко знать законы, по которым функционирует наш организм, потому что, когда знаем, мы не боимся. А если не запускается страх, значит, не запускается целая гормональная цепочка, которая в длительном периоде, в силу долгосрочного стресса очень сильно ослабляет тело, иммунную систему, нашу возможность реагировать адекватно. В противном случае нервная система истощается, и любое шоковое событие может стать толчком к онкологическому заболеванию.

Приведу самый простой и радостный рецепт психологической профилактики любого заболевания. Кстати, применение его способно значительно улучшить качество жизни.

– Постоянное понимание, зачем ты живешь, зачем именно с этими людьми;

– стабильная психика;

– спокойная нервная система;

– психогигиена, когда мы осознанно исключаем из своего круга общения токсичных людей и самому себе не позволяем быть такими;

– умение выходить из стрессовых ситуаций грамотно и экологично, не находиться в постоянном стрессе;

– правильные взаимоотношения с окружающими людьми, без невротической составляющей, когда мы действуем определенным образом раз за разом просто потому, что у нас внутри боль, с которой мы не можем справиться.

А также максимально натуральное живое питание, с минимум содержания синтетических компонентов, сахаров, соли, трансжиров и адекватная двигательная активность.

24 февраля 2023, 06:21
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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