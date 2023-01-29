Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе

Тренер и диетолог рассказали, как быстро похудеть

Набрав немало лишних килограмм во время новогодних праздников, некоторые люди задаются вопросом: как быстро похудеть и прийти в норму к лету. Ответов на него есть несколько. Так, фитнес-тренер Станислав Милославский посоветовал желающим сбросить вес заняться ходьбой, катанием на лыжах, коньках или сноуборде и попрыгать на батуте. Такие тренировки самые эффективные, если человек просто хочет избавиться от лишних килограммов, отметил эксперт.

Разумеется, очень важно при этом следить за количеством потребляемых калорий. Милославский рекомендует худеющим есть больше фруктов и овощей, а также белковых продуктов. И, конечно же, необходимо меньше употреблять углеводов, добавил фитнес-тренер. Его слова приводит "Радио 1".

Чтобы не навредить себе во время похудения, нужно подобрать калораж, учитывая свой рост, вес, возраст, а также пол и физическую активность, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Например, на один килограмм массы тела должно приходиться не меньше 1-1,5 грамма белка. А идеальное соотношение БЖУ – 25:30:45. Эксперт призывает отказаться от поваренной соли, консервантов и простых углеводов.

Есть и другие способы того, как быстро похудеть. Например, можно снизить аппетит, выпив стакан воды. Обмануть голод также возможно с помощью фруктовых и овощных блюд. На помощь могут прийти и небольшие тарелки, наполненные до краев. Подробнее об этом пишет "Царьград".