Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога

Если врач поставил диагноз "атеросклероз", лучше придерживаться диетического меню. Провоцируя коварную болезнь запрещенными продуктами, можно добиться инфаркта и инсульта, считает диетолог Елена Соломатина. Не стоит вредить здоровью и подвергать жизнь опасности.
RT с отсылкой на слова медика объясняет, что нельзя есть при атеросклерозе. Во-первых, это слишком жирные продукты. Во-вторых, это продукты со скрытым содержанием жира, например, колбаса. В-третьих, это излишне соленые продукты, среди них — чипсы и селедка.