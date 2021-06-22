Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Одинцово и Раменское лидируют среди округов Московской области по числу новых заражений COVID-19. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.
В Одинцовском округе выявили 253 новых случая заболевания, а в Раменском инфекцию подхватили 202 человека. Тройку антилидеров замыкает Ленинский округ с 152 заразившихся. Помимо них в топ-10 также вошли Дмитровский округ, Королёв, Мытищи и Балашиха, где заболели 114, 98, 96 и 93 человека соответственно, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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