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Коронавирус
"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19

"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19

Молодежь является главным разносчиком новых штаммов коронавируса.
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С таким заявлением выступила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, молодежь легче переносит заболевание, однако активно его распространяют. Происходит это потому, что они понимают, какие последствия может иметь их "легкомысленное поведение".

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Пшеничная подчеркнула, что, несмотря на некоторые изменения клинических проявлений коронавируса, они все еще находятся в рамках привычного спектра симптомов ОРВИ. Кроме того, эксперт рассказала о некоторых отличиях так называемого индийского штамма COVID-19, который также известен как дельта-вариант. Он считается более заразным, при этом имеет неспецифические симптомы. Например, при заражении индийским штаммом коронавируса пациент не теряет обоняние, но сталкивается с проявлениями болезни со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе, с болью в животе, отсутствием аппетита и тошнотой. Кроме того, инфицированный человек может чувствовать боль в суставах. Не исключены также потеря слуха, кашель и лихорадка.

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Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua/www.globallookpress.com
14 июня 2021, 15:50 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость774127
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Думаю,что в России скоро начнется индийский вариант Ковида Почему не закрыты авиалинии с Индией,Китаем и многими другими странами Почему в Турцию продолжают летатьМаски не помогут Их надо постоянно менять ,а не носить целый день
1

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