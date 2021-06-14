Экс-глава протокола Горбачева: рукопожатие Путина и Байдена должно заранее обговариваться

Во избежание любых, даже самых незначительных, проблем во время переговоров на высочайшем уровне, таких, как скорая встреча Путина с Байденом, перед такими мероприятиями на место их проведения вылетают подготовительные группы. Их задача – оговорить регламент и проработать все возможные нюансы.

Об этом рассказал бывший шеф службы протокола экс-президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко, также занимавший должность советника действующего российского президента Владимира Путина. Он занимал организацией и участвовал в проведении переговоров советских и российских лидеров со многими президентами США. По его словам, в ходе подготовки встреч на высочайшем уровне все возможные мелочи досконально изучаются специалистами служб протокола, которые существуют в любом штате президентской, премьерской или королевской администрации.

Шевченко напомнил, что 36 лет назад Швейцария сделала все необходимое для того, чтобы переговоры Горбачева с Рейганом состоялись и прошли без каких-либо проблем. Поэтому, что касается протокола, проблем быть не должно и в этот раз, во время встречи Путина с Байденом в Женеве, которая пройдет 16 июня.

Отвечая на вопрос о том, должны ли президенты США и России пожать друг другу руки при встрече, Шевченко подчеркнул, что это обговаривается в каждом отдельном случае. В условиях пандемии, несмотря на то, что оба президента привиты от коронавируса, это зависит разных факторов: отношение Байдена к рукопожатию, отношение Путина к этому, мнение руководства Всемирной организации здравоохранения на этот счет. По словам экс-шефа протокола, если бы переговоры проходили на американской территории и они были бы принимающей стороной, то российская делегация должна была просто отвечать на их действия: если они подали руку, то "мы должны ответить".