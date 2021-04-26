В Турции объявили о введении полного локдауна

В Турции вновь перешли к решительным мерам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент страны Тайип Эрдоган объявил о том, что на территории государства вводится полный локдаун.
По информации RT, данное решение означает то, что транспорт будет функционировать лишь наполовину от прежнего объема. Кроме того, гражданам необходимо будет получать разрешение для междугородних перемещений, добавляет Москва 24.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Гастеры
Дни.ру
Скоро лето ☺
Друзья и враги
Инопланетяне подсказали
Полеты на Марс.
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!