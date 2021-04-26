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Коронавирус

В Турции объявили о введении полного локдауна

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В Турции вновь перешли к решительным мерам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент страны Тайип Эрдоган объявил о том, что на территории государства вводится полный локдаун.

По информации RT, данное решение означает то, что транспорт будет функционировать лишь наполовину от прежнего объема. Кроме того, гражданам необходимо будет получать разрешение для междугородних перемещений, добавляет Москва 24.

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Автор: 26 апреля 2021, 20:40 Источник: Телеканал NTV ✓ Надежный источник

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