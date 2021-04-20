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Коронавирус
Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

Сделавшие прививку от коронавируса москвичи старшего возраста смогут получить дополнительные скидки в магазинах. Об этом на страницах своего блога сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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С соответствующим предложением к градоначальнику обратилась торгово-промышленная палата Москвы (ТПП). По словам Собянина, бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр столицы напомнил, что из-за коронавируса многие страны и города ввели жесткий карантин. Локдаун наносит большой ущерб предпринимателям.

Собянин заявил о необходимости избежать такого сценария. Для этого ТПП предложила программу стимулирования прошедших вакцинацию пожилых людей.

"Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе", – рассказал Собянин.

Предложение бизнеса заслуживает внимания, считает мэр. По его мнению, программу поощрений не стоит ограничивать торговыми скидками.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Собянин предложил ввести целевую поддержку на приобретение товаров и услуг повседневного спроса для прошедших вакцинацию пожилых москвичей. На эти цели могут пойти пожертвования ТПП и социально ответственного бизнеса в целом, полагает мэр. Правительство столицы обеспечит организационную поддержку.

К посту в своем блоге градоначальник прикрепил реквизиты для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации пожилых москвичей. О ее запуске власти столицы сообщат в ближайшее время.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 20 апреля 2021, 18:11 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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