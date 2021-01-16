Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года

Коронавирус в мире продолжает оставаться главным вызовом 2021 года. Вакцинация – самым мощным ответом человечества на эту угрозу. Однако пока болезнь до сих пор не побеждена, о чем красноречиво свидетельствует статистика новых случаев заражения ковидом.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 882 962
- Умерли –
12 322
- Выздоровели – 729 089
Коронавирус в России
- Заболели – 3 520 531
- Умерли –
64 499
- Выздоровели – 2 909 680
Коронавирус в мире
- Заболели – 93 841 177
- Умерли –
2 009 311
- Выздоровели – 65 788 308
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Душ
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!