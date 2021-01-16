Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 14 января

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Суббота
16 января
Лента новостей
08:00
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
06:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года
03:57
Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл
02:01
Начнется светлая полоса: Екатерину Волкову призывают держаться
00:10
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
23:30
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
22:02
"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
21:26
Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса
20:48
"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
19:57
"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
19:54
Таран кофейни иномаркой попал на видео
19:39
Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими
19:29
Незадолго до смерти у Грачевского сгорели все сбережения: Большая трагедия
19:15
В Сеть попали снимки обнаженной дочери Ренаты Литвиновой
19:06
Банкам в России запретили отбирать детские деньги
18:47
СМИ: в доме сестры Рогозина нашли труп
18:40
Пронзительное послание Агутина довело народ до экстаза
18:37
"Сыграл огромную роль в моей жизни": Глюкоза сделала признание после шокирующего известия
18:29
"Потеряли все берега": таксисты пожаловались на агрегаторы
18:10
Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся
18:03
"Это не имеет значения даже для нее": почему Лолита снова вышла замуж
17:57
Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается
17:52
"Теперь ваша душенька спокойна?": скорбящая Чехова взорвалась из-за травли
17:45
МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров
17:22
На западе Москвы загорелся жилой дом
17:15
КамАЗ столкнулся с летящим вертолетом
17:02
Что прохрипел Грачевский за несколько минут до комы
16:59
Юрист назвал законным требование ФСИН о реальном сроке для Навального
16:46
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
16:33
"Я устал": Якубович раздавлен трагедией
16:24
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
16:18
По стопам Крида и Моргенштерна: Хрусталев взбесил народ "порочащим мужчин" поступком
16:03
"Относилась к нему как к покровителю": "сестричка" Началовой откровенно о контакте с Грачевским
16:01
Срочно: умер артист Воробьев
15:48
Стали известны итоги суда с участием Наргиз: Первый пошел!
15:40
Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал "токсичной" фигурой
15:32
Умер исполнитель роли Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре"
15:20
Как свиньи: видео грязных утех Шаляпина и Копенкиной довело до тошноты
15:17
"Горячая": Николь Кидман выставила все прелести напоказ
14:56
Вдова и дочь Задорнова обнаружили в доме артиста странную находку
14:40
Малышева назвала настоящую причину ухода Грачевского
14:36
Москвичка хранила скелет своего сына в квартире и замотала труп сожителя в шторы
14:36
Юлечка забрала: любвеобильного Грачевского похоронят возле Началовой
14:30
Известный актер бросился с ножом на жену и порезал себя
14:19
"Дико раздражал": Лазарев вспомнил работу с Грачевским
14:17
Украинцы харкнули в покойника Грачевского
14:11
Привиться от COVID-19 можно будет с видом на Кремль
13:52
Козловский довел до мурашек неожиданным появлением
13:47
"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником
13:41
"Нет слов": Галкин разбит огромным горем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
"Простите меня, люди русские": опозорившемуся Шепелеву пришлось отбиваться от травли
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
Хотели зарегистрировать брак: Быстрицкая угодила в лесбийский скандал
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Последние новости о коронавирусе не радуют тех, кто ждал быстрого исчезновения болезни в 2021 году. Впрочем, нельзя не отметить, что ситуация значительно улучшается. Главным образом – за счет вакцинации.
прочитано 439 раз

Коронавирус в мире продолжает оставаться главным вызовом 2021 года. Вакцинация – самым мощным ответом человечества на эту угрозу. Однако пока болезнь до сих пор не побеждена, о чем красноречиво свидетельствует статистика новых случаев заражения ковидом.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 882 962
  • Умерли – 12 322
  • Выздоровели – 729 089

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 520 531
    • Умерли – 64 499
    • Выздоровели – 2 909 680

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 93 841 177
    • Умерли – 2 009 311
    • Выздоровели – 65 788 308

    ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

    Автор: 16 января 2021, 06:04
    ФОТОРЕПОРТАЖ

    Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

    комментарии

    Ответить:

    Популярные темы форума

    Политика

    Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся
    МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров
    Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
    Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал "токсичной" фигурой

    Шоу-бизнес

    "Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
    "Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
    "Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
    Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими

    Проишествия

    "Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
    Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
    Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
    Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

    Lifestyle

    Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
    Лучшие роли Армена Джигарханяна
    "Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
    Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
    Шоу-бизнес

    "Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу

    Ради чего актриса примерила необычный образ

    Шоу-бизнес

    "Теперь ваша душенька спокойна?": скорбящая Чехова взорвалась из-за травли

    Звезда обиделась на подписчиков
    Сериалы

    Сериал "Сваты" лишился еще одного актера

    Седьмой сезон картины заморожен
    Шоу-бизнес

    "Я устал": Якубович раздавлен трагедией

    Народный артист пообщался с журналистами

    Гороскоп

    Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
    Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
    Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
    Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

    Фоторепортажи

    Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
    Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
    Богомолова перекосило рядом с Собчак
    Обнародована причина смерти Аллы Вербер

    Спорт

    "Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
    Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
    Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
    "Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

    Регионы

    Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
    Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
    Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
    Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
    © 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+