Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 августа 2020 года

За истекшие 24 часа в России коронавирус выявили у 5 061 человека. Всего в нашей стране зафиксировано более 917 тысяч случаев. Вылечидись 729 тысяч пациентов, 15 617 умерли.
В России началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее разработали в центре эпидемиологии имени Гамалеи. На днях препарат прошел государственную регистрацию.
Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коронавирус в мире на 16 августа выявили у 21,16 миллиона человек. Скончались более 764 тысяч пациентов. В США зафиксировано свыше 5,31 миллиона инфицированных. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса окажется эффективной.
Коронавирус в Москве
Заболели – 251 686
Умерли – 4 645
Выздоровели – 196 098
Коронавирус в России
Заболели – 917 884
Умерли – 15 617
Выздоровели – 729 411
Коронавирус в мире
Заболели – 20 950 990
Умерли – 760 380
Выздоровели – 11 180 833
Статистика коронавируса в России и мире на 16 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|251 686
|4 645
|196 098
|Россия
|917 884
|15 617
|729 411
|США
|5 310 534
|132 670
|1 936 059
|Весь мир
|21 160 990
|764 380
|11 380 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Я фигуристая, а он говорит полная
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Тест Лионы
Муж оказался бисексуалом
Зачем нам летать в Танзанию?
Не русский муж !