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Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 августа 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В России началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За истекшие 24 часа в России коронавирус выявили у 5 061 человека. Всего в нашей стране зафиксировано более 917 тысяч случаев. Вылечидись 729 тысяч пациентов, 15 617 умерли.

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В России началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее разработали в центре эпидемиологии имени Гамалеи. На днях препарат прошел государственную регистрацию.

Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус в мире на 16 августа выявили у 21,16 миллиона человек. Скончались более 764 тысяч пациентов. В США зафиксировано свыше 5,31 миллиона инфицированных. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса окажется эффективной.

Коронавирус в Москве

Заболели – 251 686

Умерли – 4 645

Выздоровели – 196 098

Коронавирус в России

Заболели – 917 884

Умерли – 15 617

Выздоровели – 729 411

Коронавирус в мире

Заболели – 20 950 990

Умерли – 760 380

Выздоровели – 11 180 833

Статистика коронавируса в России и мире на 16 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва251 686
4 645196 098
Россия917 88415 617729 411
США5 310 534132 6701 936 059
Весь мир21 160 990
764 380
11 380 833

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Автор: 16 августа 2020, 08:00

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