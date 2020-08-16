Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 августа 2020 года

В России началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



За истекшие 24 часа в России коронавирус выявили у 5 061 человека. Всего в нашей стране зафиксировано более 917 тысяч случаев. Вылечидись 729 тысяч пациентов, 15 617 умерли.



В России началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее разработали в центре эпидемиологии имени Гамалеи. На днях препарат прошел государственную регистрацию.

Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус в мире на 16 августа выявили у 21,16 миллиона человек. Скончались более 764 тысяч пациентов. В США зафиксировано свыше 5,31 миллиона инфицированных. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса окажется эффективной.

Коронавирус в Москве

Заболели – 251 686

Умерли – 4 645

Выздоровели – 196 098

Коронавирус в России

Заболели – 917 884

Умерли – 15 617

Выздоровели – 729 411

Коронавирус в мире

Заболели – 20 950 990

Умерли – 760 380

Выздоровели – 11 180 833

Статистика коронавируса в России и мире на 16 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 251 686

4 645 196 098 Россия 917 884 15 617 729 411 США 5 310 534 132 670 1 936 059 Весь мир 21 160 990

764 380

11 380 833



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