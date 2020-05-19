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"Обязательно будет": эпидемиолог предрек России новую вспышку коронавируса

БУдет ли вторая волна эпидемии коронавируса в России. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Эпидемия коронавируса в России пошла на спад, но расслабляться рано. Вероятно, через несколько месяцев нашу страну накроет новая вспышка COVID-19. О второй волне эпидемии коронавируса в России рассказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
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Эксперт прокомментировал ситуацию на северо-востоке Китая, где из-за новых выявленных случаев коронавируса на карантин посадили более 100 миллионов человек. По мнению эпидемиолога Анатолия Альтштейна, в КНР продолжается первая волна заболеваемости.

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Специалист предрек новые проблемы осенью. Вторая волна эпидемии коронавируса обязательно случится, уверен Альтштейн. Однако эксперт выразил надежду, что она пройдет легче.

По его словам, своевременные противоэпидемиологические мероприятия помогут остановить вторую волну коронавируса в России, смертей будет меньше. "Может быть, на короткие сроки потребуется опять ввести самоизоляцию", – цитирует специалиста "Коммерсант".

Вместе с тем эксперт предупредил, что несмотря на вероятную вторую волну коронавируса в России, ограничения должны постепенно сниматься. В противном случае экономика будет разрушена, заявил Альтштейн.

Ранее на северо-востоке Китая зафиксировали более 30 случаев заражения коронавирусом. 18 мая американское агентство Bloomberg сообщило о введении карантина в провинции Цзилинь. Под ограничительные меры попали 108 миллионов человек.

Ситуация с эпидемией коронавируса в России нормализуется. За последние сутки выявлено 9 263 новых случая. Вместе с тем растет динамика выздоровлений: сейчас в нашей стране ежесуточно от COVID-19 излечиваются около шести тысяч человек.

Автор: 19 мая 2020, 21:18 Источник: "Коммерсант"

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