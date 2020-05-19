"Обязательно будет": эпидемиолог предрек России новую вспышку коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пошла на спад, но расслабляться рано. Вероятно, через несколько месяцев нашу страну накроет новая вспышка COVID-19. О второй волне эпидемии коронавируса в России рассказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.



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