Самое важное о вакцинации против коронавируса

Власти ведут активную борьбу с коронавирусом в Москве и России в целом. В частности, в столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник.

Бесплатная вакцинация от COVID-19 началась в декабре. Прививочные пункты работают ежедневно и будут открыты даже в новогодние и рождественские праздники.

Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель Москвы может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых открыта вакцинация.



Записаться и сделать прививку против коронавируса можно, если вы: старше 18 лет; имеете полис ОМС; работник сферы здравоохранения, образования городских социальных служб, центров госуслуг, учреждения культуры или торговли и услуг, транспорта, энергетики и промышленности и СМИ, сферы ЖКХ, общественного питания, стройкомплекса, спорта или органов охраны правопорядка, работаете с некоммерческими или религиозными организациями, либо являетесь волонтером, студентом, имеете хронические заболевания или старше 60 лет. Кроме того, прививающийся не должен болеть ОРВИ в момент вакцинации и не болел в последние две недели до нее; за последние 30 дней не делали прививок; не беременны и не кормите грудью.

При поступлении новых доз вакцины список лиц, которым открыта вакцинация, сразу же расширяется. Предпочтение отдается тем категориям граждан, которые наиболее подвержены риску заболевания. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.



На данный момент бесплатная вакцинация против коронавируса в Москве проводится вакциной "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)", разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она безопасна, потому что не содержит элементов коронавируса. В рамках проведения пострегистрационного исследования вакцины, в котором уже приняли участие более 20 тысяч человек, не было зафиксировано ни одного случая серьезных осложнений.



Записаться на вакцинацию можно в разделе "Услуги" на сайте mos.ru. Также это можно сделать на сайте emias.info; через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" в разделе "Услуги"; через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО"; через мобильное приложение мобильное приложение "Моя Москва" и в информационных киосках городских поликлиник.