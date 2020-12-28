Инфекция станет управляемой: спрогнозировано улучшение ситуации с коронавирусом в России к весне

Голикова отметила, что уже достаточное количество людей переболело ковидом и имеет естественный иммунитет. Кроме того, я декабря в России началась масштабная вакцинация. По словам чиновницы, если после нового года вакцинация будет проводиться более активно, то и результаты по эпидемиологической ситуации будут лучше.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID-19 в стране планируется привить 60% населения.
По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения России получат вакцину. А это гарантирует наличие популяционного иммунитета. Таким образом коронавирусная инфекция в России станет вакциноуправляемой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".
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