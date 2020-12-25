Ученый сообщил о разработке в России вакцины от всех штаммов коронавируса

Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о разработке в России универсальной инактивированной вакцины от коронавируса. Она способна защитить организм человека от большинства штаммов SARS-CoV-2.
Чепурнов отметил, что в ней содержатся белки вируса, которые провоцируют полный иммунный ответ на при попадании в организм, сообщает Vse42.ru.
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