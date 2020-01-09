Раскрыт новый жуткий вид вируса

Ранее Сеть облетела новость о том, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка вирусной пневмонии (воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения), и если до проведения исследований медики не могли определить, что этому поспособствовало, то теперь они нашли причину. Заболевание спровоцировал новый коронавирус.
Стоит заметить, что он поражает не только организм человека, но и животных. В свою очередь это может привести к заражению людей пневмонией не только на территории Китая, но и в других странах, сообщает ТВ Центр. Туристам крайне не рекомендуется посещать район, в котором была зафиксирована эпидемия.
Специалисты отмечают 15 подтвержденных случаев заболевания. Под наблюдением врачей остаются порядка 160 человек – друзья и родные пациентов, а также те, кто имел с ними контакт.
Сейчас несколько человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок. Девочка помещена в больницу в Сингапуре. Трехлетняя малышка вернулась из Уханя с пневмонией неизвестного типа, чем обеспокоила местных врачей, которым предстоит выяснить, как лечится этот вид воспаления легких.
Усиленный медицинский контроль введен и в Гонконге. До сих пор не известно, передается ли вирус от человека к человеку. По поводу его происхождения есть лишь догадки: сообщается, что несколько пациентов работали на городском рынке морепродуктов. Сейчас он закрыт.
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