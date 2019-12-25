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Здоровье

Названы простые способы лечения насморка

Лечение насморка нужно начинать на ранних стадиях. Фото: www.globallookpress.com
Неправильное лечение насморка чревато тяжелыми осложнениями вплоть до госпитализации. Врачи рассказали, как бороться с ринитом правильно.
прочитано 90 раз

Многие относятся к насморку беспечно, полагая, что это пустяковое заболевание. Однако он может быть не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Даже если нет повышенной температуры, лучше при рините соблюдать постельный режим.

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Страшные последствия обычного насморка

Если же остаться дома не получается, то на работе нужно соблюдать определенные ограничения. Медики советуют как можно чаще проветривать и увлажнять помещение, где вы находитесь. Ведь пыль и сухость являются благотворными факторами для размножения бактерий и вирусов.

Кроме того, врачи не рекомендуют при лечении насморка перемещаться на общественном транспорте, сообщает ToDay News Ufa. Прежде всего, заболевшим нужно позаботиться о собственном иммунитете, а также полоскать нос солевым раствором.

Если лечение насморка затянулось больше, чем на четыре-пять  дней, то это сигнал того, что надо обратиться к врачам. Дело в том, что приблизительно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям, и пациенту придется лечить не только насморк, на и сопутствующие недуги. 

Материал дополняется

Автор: 25 декабря 2019, 15:54

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