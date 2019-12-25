Названы простые способы лечения насморка

Неправильное лечение насморка чревато тяжелыми осложнениями вплоть до госпитализации. Врачи рассказали, как бороться с ринитом правильно.

Многие относятся к насморку беспечно, полагая, что это пустяковое заболевание. Однако он может быть не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Даже если нет повышенной температуры, лучше при рините соблюдать постельный режим.

Если же остаться дома не получается, то на работе нужно соблюдать определенные ограничения. Медики советуют как можно чаще проветривать и увлажнять помещение, где вы находитесь. Ведь пыль и сухость являются благотворными факторами для размножения бактерий и вирусов.

Кроме того, врачи не рекомендуют при лечении насморка перемещаться на общественном транспорте, сообщает ToDay News Ufa. Прежде всего, заболевшим нужно позаботиться о собственном иммунитете, а также полоскать нос солевым раствором.

Если лечение насморка затянулось больше, чем на четыре-пять дней, то это сигнал того, что надо обратиться к врачам. Дело в том, что приблизительно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям, и пациенту придется лечить не только насморк, на и сопутствующие недуги.

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