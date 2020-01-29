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Здоровье

Сила вакцины: как Россия дала отпор эпидемии гриппа

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
Загадочный китайский коронавирус стал темой номер один в мире: новости о распространении эпидемии напоминают сводки с фронта – каждый день новые жертвы. На этом фоне российская повестка отошла на второй план. А зря. На протяжении многих лет головной болью отечественного здравоохранения был свирепствующий вирус гриппа. Однако в этом году впервые за долгое время эпидемиологический порог по этому заболеванию превышен не был. Специалисты подчеркивают: нынешняя позитивная тенденция – результат улучшения качества вакцин и расширения прививочной кампании.
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На сегодняшний день по заболеваемости гриппом Россия находится на доэпидемическом уровне, отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, почти нет регионов, где эпидемический порог превышен. "Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня", – отметила она. 

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Примечательна и другая новость. На прошлой неделе руководитель эпидемиологического направления ведомства Елена Ежлова рассказала о ходе прививочной кампании. Оказалось, что к концу января прививки от гриппа сделали около 74 миллионов человек – это более половины населения страны. Связь двух тенденций очевидна, отмечает "Российская газета"

О позитивной динамике свидетельствуют и статистические данные. Так, специалисты НИИ "Институт гриппа им. А.А. Смородинцева" выяснили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей значительности снизилась. Так, на третью неделю января заболевших в группе от 0 до двух лет стало меньше на 35,2%, в группе от трех до шести лет – на 26,7%, а среди детей от семи до 14 лет – на 11,9%. Впечатляющие цифры.

Обратная тенденция наблюдается у тех, кто старше 15 лет. Рост заболеваемости в этой группе превысил норму на 12,5%. В чем причина? Хорошо известно, что прививаются взрослые не так активно, как школьники и дошкольники. Отсюда и более высокий уровень заболеваемости.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко 

Хорошую статистику по детским группам объясняет и переход на эффективные отечественные вакцины. Грипп – вирус непредсказуемый. Он ежегодно мутирует, попробуй угадай штамм, который будет представлять опасность через год, два или больше.

Но ученые переиграли коварный вирус: были созданы четырехвалетные вакцины. Название объясняет их принцип действия, ведь такие вакцины повышают устойчивость организма не к одному, а четырем штаммам вируса. На такую вакцину Россия планирует полностью перейти в ближайшие два года.

Конечно, стопроцентно исключить возможность заболевания гриппом она не может, но помогает существенно укрепить иммунную систему, позволяет организму быстрее справиться с вирусом, облегчить течение болезни. Более того, в разы снижается риск осложнений, особенно бронхита и пневмонии, которые могут привести к летальному исходу.

При этом необходимо учитывать, что любая эпидемия – это еще и урон для экономики. Временная нетрудоспособность приводит к потере времени и денег. "Больничные" нужно оплачивать – отсюда убытки для государства и частных компаний. Солидные средства уходят и на лечение, госпитализацию.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Поэтому функция вакцинации – это не только сохранение жизни и здоровья людей, но и защита экономики, причем в государственном масштабе. 22,5 миллиарда рублей, выделенные в текущем году на приобретение вакцин рамках Национального календаря профилактических прививок, окупятся с лихвой.

Сейчас весь мир обсуждает распространение коронавируса. Но мало кто говорит о том, что эпидемия гриппа – гораздо более серьезная угроза в глобальном масштабе. На сегодняшний день заболевших китайским коронавирусом - 4,5 тысячи человек, погибли 106. Тогда как вирус гриппа убивает около 650 тысяч человек ежегодно. В таких условиях расширение программы вакцинации становится для Россией задачей государственной важности.

Автор: 29 января 2020, 11:24

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