В Роспотребнадзоре назвали правила защиты от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по защите от гриппа. Эксперты отметили, что лучшей профилактикой заболевания является прививка, но она подходит не всем, сообщает ToDay News Ufa.
В первую очередь рекомендуется отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя, а также сбалансировать режим сна и труда. Не менее важно соблюдать гигиену, правильно питаться и заниматься спортом. Кроме того, следует избегать стрессов, поскольку они подрывают иммунитет.
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