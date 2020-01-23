Ни в коем случае: что нельзя делать при гриппе и простуде

С приходом зимы 2020 года активизировались не только стандартные эпидемии простуды, гриппа и ОРВИ. Мир в ужасе застыл из-за пришедшей из Китая эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV. Над тем, как побороть его, ломают голову лучшие ученые мира. Простому обывателю под силу значительно облегчить течение обычного простудного заболевания. Для этого достаточно помнить о пяти простых запретах.

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