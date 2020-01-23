Ни в коем случае: что нельзя делать при гриппе и простуде

Первое, что нельзя делать при гриппе и простуде, так это игнорировать симптомы. Люди рассуждают так – болезнь в любом случае продлится неделю, лечи ее или не лечи, так зачем отрываться от дел. Это ошибка, поскольку попытка перенести ОРВИ на ногах грозит осложнениями, среди которых пневмония, не говоря уже о том, что на какое-то время человек становится переносчиком болезни.
Вторая крайность, в которую впадают современные пациенты, заключается в чрезмерном увлечении лекарствами, в том числе антибиотиками. Между тем, принимать такие таблетки без показаний врача при гриппе, простуде и ОРВИ нельзя. Антибиотики эффективны исключительно при бактериальной инфекции, против вирусов же они не действуют. Вместе с этим вещества ослабляют иммунитет и провоцируют новые проблемы со здоровьем.
Ошибкой будет и желание во что бы то ни стало снизить температуру. Несмотря на ощущения больного, допустимым пределом является 38 градусов. Если она выше – настало время жаропонижающих. В остальных случаях стоит позволить организму направить все свои ресурсы на борьбу с ОРВИ.
Кроме того, нельзя укутывать больного и перекрывать приток свежего воздуха. В такой среде вирусы чувствуют себя предельно вольготно, поэтому правильной стратегией было бы регулярно проветривать помещение, в котором находится заболевший.
Наконец, пятый пункт из списка того, что нельзя делать при гриппе и простуде, гласит, что не стоит принимать два лекарства с противоположными эффектами. Речь идет о таблетках от кашля. Одни из них предназначены для выведения мокроты, другие борются с сухим кашлем. Если их совместить, то велик риск образования мокроты, которая из бронхов выводиться не сможет. Это грозит серьезными проблемами со здоровьем.
В 2020 году актуальным будет при первых симптомах, напоминающих грипп, простуду или ОРВИ, обратиться к врачам. По миру распространяется коронавирус 2019-nCoV из Китая, который может привести к самым страшным, вплоть до летальных, последствиям.
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