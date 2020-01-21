Названа необычная причина облысения у мужчин

Облысение у мужчин считается одной из самых частых проблем, столкнуться с которой рано или поздно рискует порядка семи из десяти представителей сильного пола. И пока одни отчаянно ищут способы предотвратить выпадение волос или вылечить уже появившуюся лысину, другие пытаются разобраться в причинах подобного развития ситуации.

Одной из самых распространенных и, увы, практически непобедимых причин облысения, или, говоря научным языком, алопеции, у мужчин является наследственная предрасположенность. Практически неизбежно придется встретить не только старость, но и зрелые годы с залысинами или вовсе без волос мужчине, которому от родителей достался соответствующий ген.

Примечательно, что, согласно данным ученых, порядка 75% случаев наследственной склонности к облысению передается по материнской линии, и лишь 20% приходятся на гены отцов. Оставшиеся 5% составляют люди у которых облысение проявилось у первых в роду.

Второй причиной, которая приводит мужчин к потере волос, является нездоровый образ жизни. Сюда относятся стрессы, неправильное питание и недостаток витаминов. К большому сожалению крайне малому количеству счастливчиков удается так построить свою жизнь, чтобы избежать подобных рисков. В итоге стрессы провоцируют облысение у мужчин, становясь причиной новых стрессов.

Известно, что в сутки человек теряет порядка 50-150 волос. Однако если он испытывает сильный стресс, это число может увеличиться многократно.

Облысение может быть не следствием, а лишь одним из симптомов более страшного заболевания. И если отсутствие волос на голове может считаться исключительно косметическим недостатком, то заболевания, провоцирующие выпадение волос, напрямую угрожают здоровью и жизни человека.

В связи с этим при первых признаках начала облысения рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Врач сможет верно поставить диагноз и назначить курс лечения. Даже если потеря волос связана с "неизбежными" причинами, опытный трихолог подберет такой комплекс упражнений, процедур массажа, втираний и препаратов, которые максимально облегчат симптомы и позволят мужчине дольше наслаждаться наличием волос на голове.

Хорошее питание, сбалансированный прием витаминов, отсутствие стрессов и хорошая наследственность практически гарантируют наличие роскошной шевелюры до самой старости. В остальных случаях стоит помнить о профилактике облысения у мужчин и заботиться о собственном здоровье.

Народная молва называет и весьма необычную, но вместе с этим лестную причину раннего облысения у мужчин. Считается, что выпадение волос с головы провоцируется основным мужским половым гормоном – тестостероном. Дескать, чем больше его у мужчины, тем с большей вероятностью он облысеет.

В таком контексте обладатели обширных лысин рисуются как "настоящие мужики" и "половые гиганты". Такая причина облысения у мужчин превращает косметический недостаток в своего рода почетный знак.