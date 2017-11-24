Создано эффективное средство от облысения

Ученые из Университета Йонсей (Южная Корея) создали препарат, который вызывает рост новых волос. Причем это происходит за короткий срок.

Новое средство блокирует синтез двух белков, которые, соединяясь, препятствуют регенерации волосяных фолликулов. Исследователи проверили препарат на мышах. Эксперименты показали, что рост волос у грызунов возобновлялся через 28 суток после начала терапии, сообщает The Independent.

Теперь специалистам предстоит проверить, насколько безопасен данный препарат для человека. Ученые отметили, что их исследование основано на работе калифорнийских специалистов, которые стимулировали рост волос при помощи стволовых клеток.

Напомним, летом этого года американские ученые предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос, при помощи разблокирования производства солей молочной кислоты в элементарной единице организма. Специалисты создали два препарата для борьбы с облысением, которые нужно наносить на кожу. Они получили название RCGD423 и UK5099. На препараты уже поданы предварительные заявки на изобретение.

Как писали Dni.Ru, ученые пришли к выводу, что облысение происходит из-за сокращения волосяных фолликулов. Из-за их повреждения волосы перестают получать вещества через мембрану. Процесс омолаживания прекращается, что в итоге приводит к потере волоса. При этом облысение может быть обусловлено не только неудачной генетикой, но и различными заболеваниями.