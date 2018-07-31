Найдено эффективное средство от облысения

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) разработали синтетическое соединение D-PDMP, способное остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи. Препарат является экспериментальным.

Средство останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые активизируют воспалительные процессы. Препарат уже прошел успешное испытание на мышах.

Грызунов поделили на две группы, одна из которых питалась богатой холестерином пищей, вторая – обычной едой. Вскоре у первой группы начали проявляться признаки старения кожи: воспаление и выпадение шерсти.

Через восемь недель нездорового питания животные подверглись воздействию соединения D-PDMP, сообщает EurekAlert. Еще через шесть недель количество GSL в клетках подопытных уменьшилось, а их кожа обрела здоровый вид.

В итоге американские ученые создали препарат от облысения и седины, который предстоит протестировать на людях. Исследователи уверены, что он покажет свою эффективность и на человеке.

Особенно актуальным открытие может оказаться для жителей западных стран. Врачи уже называют насыщенный жирами и холестеролом режим питания "западной диетой".

Ранее ученые нашли связь между облысением и повышенным риском заболеваемости раком. Зачастую у лишившихся волос мужчин в организме наблюдается переизбыток тестостерона, являющегося одним из провокаторов образования злокачественных опухолей.