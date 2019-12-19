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Общество

Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос

Пересадка волос, трансплантация волос. Фото: Пресс-служба
Пересадка волос: как делают трансплантацию волос в мире и в России. Официальные методы пересадки волос, гарантии, приживаемость и цены на пересадку волос. 
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Что такое алопеция?

"Плешивый", "голова-коленка", "шар для боулинга" – эти и другие метафоры описывают недуг, который лишает уверенности в себе мужчин и женщин по всему миру – алопецию. Алопеция или, по-простому, выпадение волос может вызываться разными причинами: от редко встречающихся заболеваний вроде лучевой болезни, до классической и самой распространённой – наследственности.

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Интересный факт: предрасположенность к выпадению волос чаще передается по женской линии 

Во всем виноваты гормоны!

Первый раз, увидев проплешину на голове или редеющие волосы, мужчины думают: "За что это мне? Что я сделал не так?". Ответ дадут генетика и гормоны, а точнее – дигидротестостерон. Склонность к выпадению волос передается по наследству, и поделать с этим глобально пока ничего нельзя. Может быть, когда-нибудь, генная инженерия сделает так, что мы сможем изящно потряхивать пышной гривой в 170 лет, но пока такого решения не существует.

Под действием дигидротестостерона ослабевают волосяные фолликулы, а именно они ответственны за появление шевелюры. Сначала волосы становятся тонкими и слабыми, а затем вовсе перестают расти. Избежать этой проблемы не выйдет, если так решит ваша наследственность, но для того, чтобы справиться с её последствиями есть проверенный метод – пересадка волос.

Как пересаживают волосы?

Немного "лохматой истории"

Человечество задумывалось о том, как бороться с потерей волос еще в середине прошлого века, но методы предлагались варварские: лишенные волосяного покрова участки кожи просто вырезали, а затем сшивали края получившейся раны.

С 1960 года начался новый виток эволюции трансплантации волос, когда американский хирург Норман Орентрейх понял, что волосы в височной и затылочной частях головы устойчивы к гормональному воздействию, а значит, их можно использовать для пересадки. Это открытие дало толчок развитию операций на волосах. В 90-ых методика Орентрейха была дополнена и усовершенствована, а первая операция по трансплантации волос в России была проведена в московской клинике Real Trans Hair в 1996 году.

Графты для пересадки волос. Фото: Пресс-служба

"Волосяная магия": графты

Сегодня трансплантация волос проводится быстро и безболезненно, в отличие от того, как это делалось 80 лет назад. Для пересадки используются донорские графты с волосами. Графты – это участки кожи от 1 до 4 мм, в которых есть волосяные фолликулы. Обычно они берутся с затылочной части головы пациента и пересаживаются в реципиентную (принимающую) зону. Подготовка, получение и пересадка графтов – это тонкие и ювелирные процессы, в которых может быть задействовано до 20 человек медицинского персонала! Зато результат остается навсегда, а приживаемость собственных волос высока. Кстати, в вопросе трансплантации пол не важен, процедура по трансплантации одинаково эффективна для мужчин и женщин.

Методы трансплантации волос. Фото: Пресс-служба

Методы пересадки волос

Еще недавно помочь теряющим волосы людям могли только парики, а быстрая, безболезненная, а главное, эффективная пересадка волос казалась чем-то из области научной фантастики. Сегодня существует два метода трансплантации, официально признанных мировым сообществом (ISHRS): FUE – бесшовный и Strip – шовный. Оба способа обладают высокой эффективностью и минимальной травматичностью, проводятся под местной анестезией, дают гарантированный результат, но принцип выполнения процедур разный.

FUE пересадка волос

Трансплантация волос методом FUE проводится врачом вручную с помощью специальных инструментов – панча (это микротрубочка диаметром 0,5-0,9 мм) и имплантера (диаметр иглы также 0,5-0,9 мм).

FUE пересадка волос проводится в несколько этапов:

1. Панчем извлекаются графты и готовятся к трансплантации группой медсестер

2. Хирург формирует каналы для пересадки волос в зоне облысения

3. Графты вживляются в подготовленные каналы с учетом направления роста волос

Фото: Пресс-служба 

Пересадка волос на голове методом FUE уже через несколько дней не оставит после себя и следа. Через месяц-два после трансплантации на пересаженных участках начнут активно расти волосы, а окончательный результат будет достигнут через 9-12 месяцев. 

Strip пересадка волос

После пересадки методом strip остается микро-шов, который не заметит даже ваш парикмахер! Бояться не стоит, ведь Strip пересадка также полностью безболезненная и проводится под местной анестезией в комфортных условиях.

Фото: Пресс-служба

Методика трансплантации волос strip такова:

1. Под местной анестезией выделяется фрагмент кожи для пересадки, затем накладывается микро-шов. Это и отличает Strip-метод от FUE.

2. Как и в ФУЕ методе, медсестры готовят графты с волосами к трансплантации в специальной лаборатории.

3. При пересадке методом Strip волосы вживляются вручную или с помощью имплантера.

Какая пересадка, strip или FUE, подойдет именно вам, решит врач на консультации.

Усы и борода – отвечу "да"

С прошлого века многое поменялось, трансплантация волос стала доступнее, в моду вошли борода, усы и вся эта "длинноволосая романтика" в красных клетчатых рубашках. Пересадка волос у мужчин может осуществляться не только в теменную и лобную области, но и на лицо. Если бритьё вас не пугает, ZZ TOP восхищают не только музыкой, а в рот попадает слишком много мёда – у нас отличные новости: согреть вашу верхнюю губу, подбородок или щеки помогут те же волосы из донорских зон, подарив вам густую бороду и усы. Вы можете выбрать любую форму бороды и усов, врач аккуратно разметит ваше лицо маркером и за один сеанс сделает из вас небритого лесоруба, гусара или даже Александра Сергеевича Пушкина!

Интересный факт: среди американских мужчин раньше была востребована пересадка волос на грудь. С волосатой грудью сильный пол чувствовал себя увереннее.

И в бровь, и в глаз

Наряду с бородой и усами у мужчин, у женщин сейчас в моде густые, яркие и широкие брови, поэтому дамы идут на разные ухищрения, чтобы их подчеркнуть: от обильного использования косметики до татуажа. Не всем природа подарила брови мечты, а у кого-то волосы из этой зоны забрала неудачная коррекция. Трансплантация волос поможет вернуть брови на их законное место или сделать выразительнее.

Интересный факт: в некоторых странах популярна пересадка ресниц. Ресницы ничем не отличаются от волос на бороде или усах, кроме жесткости, поэтому их трансплантация также возможна.

Сколько стоит пересадка волос и на что стоит обратить внимание

Обращайте внимание на репутацию клиники и отзывы ее пациентов. В интернете есть сайты, где можно найти список недобросовестных клиник, отзывы о пересадке волос и других процедурах. Если вы решились на трансплантацию, найдите хорошее и проверенное место.

Стоимость пересадки волос для каждого случая индивидуальна, зависит от многих факторов и рекомендаций врача. Не обращайте внимания на броские заголовки "дешево и волосато!" и акции в фирмах-однодневках, выбирайте обстоятельно и внимательно изучайте то, что подписываете. Если цена на пересадку волос подозрительно низкая, а информации о клинике мало или вообще нет, лучше поискать еще.

Противопоказания для пересадки волос

У операции по трансплантации волос существуют противопоказания:

1. Психические заболевания, когда пациент неконтролируемо рвет на себе волосы (Трихотилломания) или искаженно воспринимает свою внешность и стремится неадекватно её изменять (Дисморфофобия)

2. Непереносимость местной анестезии

3. Беременность

4. Заболевания кожи головы в стадии обострения

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы

Заключение

Пересадкой волос в Москве занимаются уже более 20 лет в клинике Real Trans Hair. Первую операцию по трансплантации волос в России провели именно там, а рекламу "А тебе, лысый, я телефон не скажу" с пассажиром самолета и фотографией "отсюда – сюда, отсюда – сюда" знает почти каждый, кто смотрел телевизор в конце девяностых.

Клиника RTH 23 года возвращает людям волосы и уверенность в себе. За это время в RTH было проведено более 16000 успешных операций по трансплантации волос. В клинике работают лучшие врачи и медперсонал, используется современное оборудование, а о надежности и ответственном отношении к делу свидетельствуют положительные отзывы клиентов. Желаете вы пересадить усы, бороду или волосы на голову – клиника RTH обещает индивидуальный подход к каждому пациенту, полную анонимность и гарантированный результат. Если вы давно мечтаете о сильных и густых волосах, но жизнь распорядилась иначе, сделайте первый шаг и запишитесь на прием в Real Trans Hair или пройдите заочную консультацию хирурга.

Команда по пересадке волос RTH. Фото: Пресс-служба

19 декабря 2019, 18:32

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